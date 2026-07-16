Spieler stellen essenzielles Item in Palworld viel zu oft her, dabei reicht einmal völlig

In Palworld stehen in der offenen Welt etliche verschlossene Truhen mit starkem Loot. Um sie zu öffnen, gibt es verschiedene Items. Manche davon können beliebig oft genutzt werden – aber das wissen wohl nicht alle.

Was stellen Spieler zu oft her? Auf Reddit diskutieren Spieler aktuell darüber, dass sie die Schlossknacker-Items in Palworld entweder haufenweise oder überhaupt nicht hergestellt haben. Der Grund: Viele dachten, es handele sich um Verbrauchsgegenstände.

Diese Annahme kommt nicht von ungefähr. In Spielen wie Skyrim oder Fallout bricht ein Dietrich sofort, wenn das Knacken scheitert. Palworld macht euch das Leben da allerdings deutlich leichter.

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Wie ist das in Palworld gelöst? Ihr findet in der Welt verschiedene Schlüssel (Stahl, Silber und Gold), die jedoch Inventarplatz wegnehmen und sich bei Nutzung verbrauchen. Als Alternative gibt es die Schlossknacker für die jeweiligen Stufen. Und ihr müsst jeden Schlossknacker nur ein einziges Mal herstellen, um ihn dauerhaft und unendlich oft zu benutzen.

Wie das System konkret funktioniert und was ihr für die Herstellung benötigt, erfahrt ihr auf Seite 2 dieses Guides.

Die Community feiert diese Mechanik. Auf Reddit scherzen einige, dass es ohnehin unlogisch sei, dass Dietriche im echten Leben ständig abbrechen. Der Nutzer Eternal_Slayer95 schreibt dazu: „Ich schwöre, die Schlossknacker sind ein absolutes Must-have. Man muss keine Truhe mehr zurücklassen, weil der Schlüssel fehlt.“

Ihr findet die Schlossknacker unter „Wichtiges Objekt“ neben eurem Inventar-Reiter.

Wie kann ich die Truhen noch öffnen? Alternativ könnt ihr den Pal Mimog mitnehmen. Seine Fähigkeit erlaubt es ihm, jede Schatztruhe – selbst goldene – ganz ohne Schlüssel zu öffnen. Ruft ihn an einer verschlossenen Truhe einfach herbei, um ihn die Truhe öffnen zu lassen und den Loot einzusacken.

Mimog spawnt fast überall in der offenen Welt, tarnt sich allerdings als Truhe – er ist quasi ein „Mimic“, wie der Name schon vermuten lässt. Sobald ihr euch nähert, flitzt er extrem schnell davon. Verursacht also am besten sehr viel Schaden auf einmal und werft gleichzeitig eine Sphäre.

Apropos Loot: Wer mit vollen Taschen ins Lager zurückkehrt, kennt das nervige Sortieren von Materialien und Bauplänen. Doch auch dafür bietet das Survival-Spiel eine sehr komfortable Lösung, mit der ihr euer Inventar mit nur einem einzigen Klick aufräumt. Und Spieler halten es für „das beste Feature überhaupt“ in Palworld.

Habt ihr auch fleißig Schlossknacker auf Vorrat hergestellt oder kanntet ihr das Feature schon? Oder setzt ihr lieber auf Mimog? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!