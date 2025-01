Palworld: Tomatensamen finden und Tomaten pflanzen

Neben passenden Plätzen für eure Acker solltet ihr auch darauf achten, dass eure Lager an geeigneten Locations aufgestellt werden. Wenn ihr noch auf der Suche nach den besten Locations für eure Lager seid, haben wir in unserem Guide einige Empfehlungen für das Early-, Mid- und Late-Game für euch: Palworld: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis

So baut ihr Tomaten an

Wofür braucht man Tomaten in Palworld? Tomaten werden vor allem als Nahrung und als Zutat beim Kochen verwendet. Man kann sie direkt an Pals verfüttern und damit ihre Sättigung erhöhen sowie ihre Geistige Gesundheit stärken.

In Palworld könnt ihr ein eigenes Feld mit Tomaten anlegen. Dafür benötigt ihr zuerst Tomatensamen. Wo ihr die bekommt und wie ihr dann damit Tomaten anbaut, lest ihr hier.

