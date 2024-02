Palworld: „Das ist keine Basis, das ist eine Stadt“ – Spieler holt alles aus dem Baumodus raus

Der Bau einer Basis ist eines der zentralen Elemente von Palworld. Ein Spieler holt alles aus dem Baumodus raus und beeindruckte die Community auf Reddit mit seiner „Anubis Basis“.

Wie ihr eure Basis in Palworld baut, bleibt ganz euch überlassen. Die einen bauen funktional, die anderen setzen auf besonders hübsche Designs. Auf Reddit gibt es zahlreiche Posts von Spielerinnen und Spielern, die ihre Kreationen mit der Community teilen.

Ein Spieler hat am 14. Februar seine „Anubis Basis“ auf Reddit präsentiert und die Community damit beeindruckt. Viele Nutzer loben seine Arbeit, einzelne stellen fest, dass dies eine ganze Stadt ist und keine einfache Basis.

„Deine Pals leben besser als ich“

Was hat der Spieler gebaut? In dem 4-minütigen Video auf Reddit zeigt der Nutzer „bakaforever2“ eine Tour durch seine „Anubis Basis“ in Palworld, die von hohen Türmen aus Stein umgeben ist. Zu Beginn des Videos steht die Spielerfigur vor einer riesigen Anubis-Statue. Vor dem Eingang befinden sich zahlreiche Pflanzen und ein Springbrunnen.

Daraufhin läuft die Spielerfigur in einen Bereich der Basis, der mit den heißen Quellen und gepolsterten Möbeln an einen Spa erinnert. In dem nächsten Bereich sieht man mehrere große runde Betten und eine zweite, offene Etage, auf der sich Pal-Betten befinden.

Der Spieler hat in einem Holz-Gebäude etwas gebaut, das an einen Empfangsbereich erinnert. In dem Gebäude befinden sich mehrere Bade- und Schlafzimmer. Im Außenbereich ist eine Bar erkennbar, inklusive vieler Sitzgruppen und sogar einem Klavier.

Ein weiteres Gebäude erinnert mit dem Empfangsbereich und den Sitzgruppen an ein Restaurant. Danach präsentiert der Spieler verschiedene Arbeitsgeräte. Durch die Anordnung der Geräte und Schreibtische wirkt es wie eine kleine Firma. Dort gibt es offenbar auch einen Pausenraum mit Couch und Fernseher sowie ein Badezimmer.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Der Beitrag hat über 10.000 Upvotes und mehr als 1.000 Kommentare. Der Top-Kommentar mit über 1.300 Upvotes kommt von „Mikedogg1234“. Er schreibt: „Ich fühle mich minderwertig.“ Darauf antwortet ein Nutzer: „Ich habe buchstäblich ein einstöckiges 2×4-Haus mit dem Nötigsten auf einem offenen Feld.“

Ein anderer Nutzer antwortet darauf, er habe nur eine C-förmige Struktur [als Basis] für das Bett. Und darauf antwortet jemand: „Ich habe nicht einmal ein Haus oder ein Bett.“ In einem anderen Kommentar schreibt ein Nutzer: „Deine Pals leben besser als ich.“

Der Nutzer „LancerAbhi“ stellt im Kommentar fest: „Dies ist keine Basis, dies ist eine Stadt.“ Und „DanFriul“ kommentiert: „Das ist mehr als erstaunlich. Ich hatte erst das Gefühl, dass das ein Trailer ist, der eine Stadt in einem Open-World-RPG vorstellt. Ich würde das Spiel auf jeden Fall kaufen.“

In der offenen Welt von Palworld könnt ihr bis zu drei Palboxen gleichzeitig aufstellen, was bedeutet, dass ihr auch bis zu drei Basen gleichzeitig haben könnt. Daher ist die Wahl der Standorte für eure Basen von entscheidender Bedeutung.

Für jeden Bedarf haben wir fünf Empfehlungen aufgelistet, einschließlich der Standorte auf der Map. Mit diesen Vorschlägen schützt ihr eure ersten Basen optimal und kommt später schnell an wichtige Rohstoffe: Palworld: Best Base Locations – Die besten Orte für eure Basis