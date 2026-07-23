Spieler macht’s wie GabeN: Zieht in Palworld auf eine vollausgestattete Super-Yacht

Ein Spieler von Palworld zeigt der Community seine Basis und die kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Doch ohne das große Update wäre das nicht möglich gewesen.

Was ist das für eine Basis? Ein Spieler aus Palworld hat sich für die Vollversion das Ziel gesetzt, eine ganz besondere Basis zu bauen. So wollte er eine Super-Yacht erschaffen, die nicht nur von außen gut aussieht, sondern auch wirklich als echte, funktionelle Basis dienen kann.

Möglich macht es erst das neue Vollversions-Update 1.0, mit dem man in Palworld auch Basen auf dem Wasser errichten kann. Nur dadurch ist die schwimmende Mega-Basis ermöglicht worden.

Solche Super-Yachten gibt es auf der Welt nicht so häufig. Ein Exemplar darf Steam-Chef Gabe Newell sein eigenen nennen. Die hat eine U-Boot-Garage, ein Krankenhaus und 15 Gaming-PCs. Ganz so extrem hat es der Spieler es in Palworld dann doch nicht getrieben. Beim Anblick auf die Basis, ist diese jedoch auch wirklich gut ausgestattet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Luxus-Ausstattung und echte Funktionen

Was gibt es auf der Yacht? Auch wenn die Yacht aus Palworld nicht ganz an die von Gabe Newell ran reicht, hat der Spieler einige Luxus-Elemente auf seinem Schiff.

So gibt es eine Pool-Landschaft für ihn und seine Pals, eine vollausgestattete Brücke samt Globus, eine Bar auf dem Deck sowie verschiedene Relax-Bereiche Unterdeck.

Was noch fehlt, sind weitere Arbeitsbereiche für die Pals die in die unteren Etagen der Yacht kommen sollen. Dort will der Spieler für die Nahrungsversorgung seiner Pals sorgen und das Lager für seine Items errichten.

Hier könnt ihr selbst sehen, wie beeindruckend die Basis aussieht:

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Wie neidisch ist die Community? Sehr! Die Spieler finden es unglaublich, was der Erbauer da in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Auch, dass die Basis nicht nur von außen hübsch aussieht, sondern auch funktional seien soll, erntet Respekt. Auf Reddit schreiben die Spieler:

CaLego420: „Um ehrlich zu sein, Alter, das ist ein verdammt gutes Konzept, das du da umgesetzt hast. Sowas sieht man gerne.“

LaGrimm_: „Eine Yacht… eine verdammte Yacht. Was mache ich hier eigentlich?“

TacoFoxx21: „Währenddessen versuche ich seit einer Stunde, zwei verdammte Beerenbeete auf einem japanischen Kissen zu stapeln…“

BurrakuDusk: „Das Beste, was ich tun kann, ist ein Turm, nimm es oder lass es.“

Habt ihr eine beeindruckende Basis in Palworld errichtet oder konzentriert ihr euch eher auf andere Dinge im Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! MeinMMO-Kollegin Sophia Weiß hat einen ganz eigenen Spielstil in Palworld: Mrs. Weasley sagt „nicht bummeln“, aber Palworld lädt leider genau dazu ein und ich liebe es