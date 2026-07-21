Mit einer Aura in Palworld macht ihr aus euren faulen Pals richtige Arbeitstiere

Einige Pals in Palworld bringen mächtige passive Skills mit sich. So gibt es ein paar Exemplare, die euren Basis-Pals ordentlich einheizen und ihre Arbeitsleistung verbessern.

Was sind das für Skills? Einige Pals haben passive Fähigkeiten, die ihnen Auren verleihen, wodurch sie alle anderen anwesenden Pals verbessern. Dafür müssen sie nur aktiv in eurem Lager abgestellt sein und schon geben sie euren anderen anwesenden Arbeitern einen +1-Bonus auf ihre jeweilige Eignungsfähigkeit.

Dafür ein Beispiel: Wenn man Mycora in der Basis hat, erhöht sich die Medizinproduktion um +1. Ein ebenfalls anwesendes Dandilord hat dann statt einer 6 in Medizinproduktion eine 7. Das kann einen entscheidenden Unterschied machen, denn je nachdem, was ihr braucht und welche Pals ihr ansonsten anwesend habt, boostet das eure Produktion ungemein.

Welche Pals genau das sind, was sie boosten und wo ihr sie findet, lest ihr auf Seite 2 im Guide.

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Welchen Vorteil bringt das? Abgesehen vom direkt sichtbaren Boost von +1 auf die jeweilige Eignung für alle anderen Pals spart ihr damit wertvolle Bücher, die ihr ansonsten jedem einzelnen Pal geben müsstet, die ihr sonst im Lager habt, um auf dieselben Eignungswerte zu kommen. Zusätzlich seid ihr so deutlich flexibler, wenn ihr andere Eignungen pushen wollt, weil ihr dringend bestimmte Ressourcen braucht.

Gibt es Einschränkungen? Ja, ihr könnt nur bis zu einem Maximum von Level 10 in jeder Eignung durch die Auren boosten. Werte darüber hinaus verfallen. Ebenso lassen sich die Auren nicht kombinieren, ihr könnt also immer nur eine Eignung dadurch gleichzeitig boosten. Auch verbessern sich die Auren nicht, wenn ihr das jeweilige Pal im Sternerang erhöht. Ihr bekommt also immer nur +1 durch den passiven Skill.

Ein weiteres, sehr nützliches Pal, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, hat eine der mächtigsten passiven Fähigkeiten im Spiel überhaupt. Denn es kann euch ziemlich leicht sogar im Hardcore-Modus den Popo retten: Palworld: Ein unterschätztes Pal hat eine der mächtigsten Fähigkeiten im Spiel – „Nie mehr ohne“