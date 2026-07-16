Palworld will sich nicht in „künstliche Dramen“ hineinziehen lassen, warnt vor geldgierigen Raufbolden

Der Hype um Palworld ruft auch einige Hater auf den Plan. Bei Pocketpair stellt man sich den Griesgramen nun entgegen.

Um wen geht es? John „Bucky“ Buckley ist der Head of Publishing and Communications bei Pocketpair. Seit Jahren ist er auf X (ehemals Twitter) dabei und spricht sowohl über Palworld als auch über andere Themen im Videospielbereich.

Rund um den bahnbrechenden Start der Vollversion von Palworld, hat er wohl alle Hände voll zu tun. Gleichzeitig muss er sich jetzt um ein ernsteres Thema kümmern: Hass und Hetze.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Lasst euch das Spiel nicht verderben

Was schreibt der Entwickler? Bucky wendet sich mit einer ernsten Nachricht an die Fans. Auf X.com ruft er sie dazu auf, sich das Spiel nicht verderben zu lassen. So schreibt er:

Die üblichen Verdächtigen sind auf Twitter in voller Stärke unterwegs und versuchen, so viel Aufruhr wie möglich um Palworld zu schüren – nur um Geld zu verdienen. Bleibt wachsam, liebe Gamer. Spielt Spiele, genießt euer Hobby und lasst euch nicht in künstliche Dramen hineinziehen, die von Leuten inszeniert werden, die 50 Mal am Tag posten, um 1 Dollar zu verdienen. Ihr könnt jedes Spiel mögen, das ihr wollt!!

Was meint er damit? Welches Drama er meint und auch welche Accounts gemeint sind, bleibt unklar. Allgemein erlebt die Plattform X.com gerade bei großen Releases immer viele Diskussionen, auch weil sich mit jedem Post Geld verdienen lässt.

Des Weiteren lebt Palworld auch davon, dass Spieler selbst eigene Erfahrungen machen. So gibt es keinen Wettbewerb mit anderen und man erreicht die Ziele des Spiels ganz von allein, indem man einfach den Quests folgt.

Habt ihr schon Streitigkeiten um Palworld herum mitbekommen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Wenn ihr euch das Leben in Palworld einfacher machen wollt, haben wir hier einige Tricks auf Lager, die euch helfen können: Palworld: Zwei schnelle Einstellungen retten euren gequälten Fingern das Leben