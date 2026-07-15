Palworld: Spieler versucht legendäres Monster mit 0,24 % Chance zu fangen, klappt beim 2. Versuch

In Palworld kann man viele unterschiedliche Monster fangen. Einem Spieler blieb kaum etwas anderes übrig, als eine geringe Chance zu nutzen.

Warum hat der Spieler das versucht? Der Spieler Danielroyte99 war eigentlich nur auf der Suche nach einem guten Ort für den Quarz-Abbau. Dabei wurde er in der Eis-Region jedoch von einem legendären Monster überrascht, erzählt er auf Reddit.

Erst zögerte der Spieler noch, ob er sich der legendären Ultrabestie Frostallion nähern soll, doch er wollte sein Glück versuchen. Das sah jedoch erstmal nicht so gut aus.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Der Fang als letzte Chance

Wie lief der Kampf? Der Spieler griff die legendäre Bestie an. Allerdings klappte das gar nicht wie geplant. Das Level 60 Monster bekam kaum Schaden von dem Level 49 Spieler. Im Gegenteil: Die Angriffe des Spielers zeigten keine Wirkung.

Und auch das Level 45 Vanwyrm konnte den Feind kaum ankratzen. Der hingegen erledigte das Flug-Monster mit nur einem Schlag und zeigte damit, wie mächtig es ist. Der Spieler erkannte die ausweglose Situation und griff den letzten Strohhalm.

Er fing an, mit Palsphären nach dem legendären Monster zu werfen. Aus dem ersten brach das Monster sofort aus. Doch der zweite Wurf, mit einer Chance von gerade einmal 0,24 %, glückte. Erst sprang die Chance auf 2 % und dann auf 100 %.

Was bekam er für den Kampf? Neben dem legendären Pal mit sicherlich sehr guten Stats bekam er auch einige schicke Belohnungen. Für den ersten Sieg über das Monster gab es 19.560 Erfahrungspunkte sowie 1 Antike Technologie.

Insgesamt erhielt er 73.766 Erfahrungspunkte sowie 7 Antike Zivilisationsteile und 8 kostbare Eingeweide.

Wie kam das an? In den Kommentaren feiern die Fans die Aktion des Spielers. Gleichzeitig weißen sie daraufhin, dass ihnen das Glück nicht so hold ist. So erklärt Reddit-User Ramadahl, dass er 16 Versuche bei einem Monster mit 78 % Fangchance brauche, was das Glück der beiden wohl wieder ausgleicht.

Gleichzeitig tun einige Spieler auch überrascht, weil sie nicht glaubten, dass man legendäre Monster mit einer solch niedrigen Fangchance überhaupt einfangen kann. Sie wurden eines Besseren belehrt.

Habt ihr schon mal ein Pal mit einer minimalen Chance trotzdem gefangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Hier erfahrt ihr, wieso euch eine Einstellung viel Aua ersparen kann: Palworld: Zwei einfache Einstellungen können euren gequälten Fingern das Leben retten