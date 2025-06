Firma hinter Space Marine 2 bringt euch noch dieses Jahr einen neuen Koop-Shooter auf Steam, belebt legendäres Spiel wieder

Seit dem Erfolg des Doom-Remakes im Jahr 2016 erscheinen regelmäßig neue, sogenannte Boomer-Shooter auf Steam. Doch schon vorher gab es einige Konkurrenten zum Spielprinzip. Ein legendärer Titel kehrt in Form einer Neuinterpretation noch dieses Jahr zurück.

Um welches Spiel geht es? Mit Painkiller wird ein legendärer Shooter aus dem Jahre 2004 noch dieses Jahr wiederbelebt. Das Spiel wird, wie auch sein Vorgänger, ein Boomer-Shooter werden. Das lässt sich mit der Doom-Reihe vergleichen, die dieses Jahr einen neuen Ableger spendiert bekommen hat.

In Painkiller spielt ihr einen Engel, der die Aufgabe bekommt, sich im Fegefeuer um den gefallenen Engel Azazel zu kümmern. Das müsst ihr aber nicht allein tun. Genre-untypisch bietet das neue Painkiller Koop.

Boomer-Shooter mit Klassen, Koop und verrückten Waffen

Was steckt hinter dem neuen Painkiller? Das Spiel wird von 3D Realms und Saber Interactive, den Macher hinter Space Marine 2, gepublisht. Der Shooter wird vom polnischen Studio Anshar Studios entwickelt. Sie arbeiteten an einigen Titeln mit anderen Studios zusammen. So arbeiteten sie auch an Outriders, Layers of Fear oder Observer mit.

Die größte Neuerung zum Original ist der Koop-Modus in Painkiller. Zu dritt, oder allein, mit KI-Kollegen stellt ihr euch großen Dämonenhorden, die nicht nur aus kleinem Kanonenfutter, sondern auch aus großen Gegnern bestehen.

Als Boomer-Shooter will euch das Spiel auch schnelles und dynamisches Movement bieten. Dafür soll das Leveldesign auf Sprünge, Sprints und einen Greifhaken setzten. Einen großen Fokus nehmen aber auch die Waffen ein.

Das Arsenal soll nicht nur aus klassischen Gewehren oder Schrotflinten bestehen. Im Trailer sieht man Eis- oder Blitzwaffen, aber auch eine Klingenwaffe, die euch scheinbar einen Dash gegen Dämonen ermöglicht. Kombiniert wird der Kampf mit Tarotkarten, die euch passive Effekte geben, und 4 Klassen mit verschiedenen Fähigkeiten.

Wie reagiert die Community? Unter einem Trailer auf YouTube gibt es einige Leute, die sich freuen, doch es gibt auch Kritik von Fans des Klassikers:

@edgetansit3320 ist großer Fan des Genres, freut sich über das Jahr 2025: Ein neues Doom und ein neues Painkiller im selben Jahr? Die FPS-Götter lächeln uns zu.

@OmegaWolf2899 vertraut dem Publisher: Nach Space Marine 2 wird jedes Spiel mit Saber darauf von mir unterstützt.

@vojtabombisyky9597 findet das Spiel grundsätzlich gut, kritisiert aber den Namen: Es sieht zwar schön aus, hat aber nichts mit dem Painkiller zu tun.

Trotz positiver Stimmen gibt es auch negative Resonanz, vor allem wegen des Namens. Laut vieler Fans hat dieser Titel augenscheinlich wenig mit dem Original zu tun. Auch die KI-Kollegen treffen auf Kritik. Abseits davon kommt der Trailer zum Spiel aber bei vielen Spielern gut an.

Wann erscheint das Spiel? Das Spiel soll voraussichtlich am 9. Oktober 2025 auf Steam erscheinen. Auch eine PS5- und Xbox-Series-X|S-Version soll erscheinen. Mehr Koop-Shooter-Action findet ihr hier: Ein düsterer Koop-Shooter auf Steam bietet euch jetzt die ideale Möglichkeit, in Warhammer 40.000 einzusteigen