Spieler lieben einen Koop-Hit auf Steam, doch durch ein Schlupfloch entgeht dem Entwickler ein Vermögen

Ein Entwickler aus Deutschland sollte sich eigentlich darüber freuen, dass sein Spiel auf Steam sehr positiv angenommen wird. Doch eine Regel auf der Plattform macht es ihm schwer, damit entsprechend Geld zu verdienen.

Warum verdient der Entwickler kein Geld damit? Der 23-jährige Solo-Entwickler Mateo Covic ist frustriert darüber, dass zahlreiche Spieler sein Game „Paddle Paddle Paddle“ auf Steam zurückgeben. Er teilt auf X eine Review, die einen Daumen nach oben gibt und das Spiel somit weiterempfiehlt, das Game aber zeitgleich erstattet ließ.

Im Review heißt es, dass es sich dabei um ein großartiges Spiel handelte, er es aber innerhalb von einer Stunde und 40 Minuten beendet und deshalb zurückgegeben hätte.

Das Problem: Unter einer Spielzeit von zwei Stunden kann jeder Gamer auf Steam das Spiel zurückgeben und sein Geld wieder erhalten. Das trifft vor allem kleine Solo-Entwickler, deren Spiele meist gar nicht die zwei Stunden Spielzeit knacken oder auch unterhalb dieser Spielzeit erlebt werden können.

Laut dem Solo-Entwickler muss er gerade eine Rückerstattungsrate von 21 % hinnehmen, was über 55.000 Rückgaben entsprächen. Und das, obwohl das Spiel gerade bei 89 % positiven Reviews steht.

Video starten Paddle Paddle Paddle zeigt seinen Launch-Trailer auf Steam Autoplay

Entwickler fordern Änderungen im Regelwerk von Steam

Was fordert der Entwickler? Er würde sich wünschen, dass Steam etwas an der Rückgabe-Politik ändert. Er verrät nämlich, dass das Spiel eigentlich auf vier Stunden Gameplay ausgelegt sei, viele Spieler es aber schon in ein bis zwei Stunden abgeschlossen hätten.

Seine Lösung ist es aktuell, die erwartete Spielzeit auf der Seite von Steam anzuzeigen. Er erwartet, dass die Spieler dann kein Problem mehr haben sollten, wenn sowohl der Preis als auch die erwartete Spielzeit vor dem Kauf angezeigt werden. Für ihn sei es dann kein Grund mehr, das Spiel zurückzugeben, weil es zu kurz sei.

Was ist das für ein Spiel? In „Paddle Paddle Paddle“ geht es darum, alleine oder mit einem Freund in einem Boot durch Hindernisparcours zu manövrieren. Das Problem dabei ist, dass das Kanu- oder Ruderboot schwer zu steuern ist und man sich gut absprechen muss, in welche Richtung man paddelt.

Ein anderes Koop-Game auf Steam wurde von den Entwicklern über ein Jahr lang an Spieler verschenkt. Allerdings mussten sie mit der Zeit ihre Einstellung ändern: Ein Koop-Game auf Steam war seit dem Release gratis, doch schweren Herzen müssen die Entwickler jetzt Geld dafür verlangen