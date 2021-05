Auf normalem Wege dürfte es schier unmöglich sein, das Spiel mit so vielen Voice-Befehlen zu Fluten, dass es zu diesem Fehler kommt. Die Exploiter benutzen also offensichtlich Makros oder andere Software, um die Befehle rasend schnell abzusenden.

Der Grund war, dass ein Spieler anfing, Sprach-Befehle in rasend schneller Geschwindigkeit abzusetzen, und zwar in so einer Frequenz, dass nicht nur das Spiel verlangsamt wurde, sondern der ganze PC gleich mit. Das betrifft dann das ganze Team und kann dafür sorgen, dass das Match abgesagt wird oder der PC sich einfach wegen Überlastung aufhängt.

Was ist das für ein Fehler? Im Grunde wird der Fehler nur ausgelöst, wenn ein Mitspieler mutwillig versucht, ihn herbeizuführen. Der Streamer Metro erlebte das, als plötzlich das Spiel anfing, stärker zu ruckeln und die Latenzen aller Spieler in die Höhe schnellten.

In Overwatch kann es aktuell vorkommen, dass euer Spiel abstürzt oder ihr aus laufenden Matches geworfen werdet. Schuld daran ist häufig ein Mitspieler, der ganz viele Emotes spammt. So schnell, dass es das ganze Spiel lahmlegt und sogar euren Rechner ausbremsen kann.

