Neues Online-RPG kommt 2021 zu Steam – Zeigt actionreiche Kämpfe und starke Grafik

The Vanshee ist ein neues Online-RPG für den PC. Das Spiel aus Japan zeigt in einem ersten Trailer actionreiche und combolastige Kämpfe, sowie eine fotorealistische Grafik. Der Release ist für 2021 und auf der Plattform Steam geplant.

Was ist das für ein Spiel? In The Vanshee kämpft ihr in einer postapokalyptischen Welt in Großstädten und Wäldern gegen die verschiedensten Monster. Dabei kommen Waffen wie Schwerter und Sensen, aber auch Schusswaffen wie Gewehre zum Einsatz. Feste Klassen soll es nicht geben.

In einem ersten Gameplay-Trailer sieht man viele actionreiche Kampfszenen. So springt der Charakter von Feind zu Feind, setzt riesige AoE-Angriffe ein und kann Gegner mit Combos in einer Art Stunlock festhalten. Dabei fällt besonders die schicke Grafik ins Auge.

Das Movement in The Vanshee scheint ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen. Der Charakter weicht geschickt und blitzschnell feindlichen Angriffen aus. Zudem schwingt sich der Spieler anfangs wie beim Parcours von Haus zu Haus und kann später auch besonders hoch springen und eine Seilbahn nutzen.

Wann erscheint das Spiel? Laut der Webseite MMOCulture ist der Release im Early Access noch für 2021 auf Steam geplant (via MMOCulture). Ein genaues Datum gibt es nicht. Unklar ist außerdem, ob es 2021 erstmal nur in Korea oder weltweit erscheint.

Multiplayer, hübsche Grafik und keine festen Klassen

Was ist über das Spiel bisher bekannt? The Vanshee wird ein Action-RPG mit einer Online-Funktion. Im Trailer ist vor allem ein Charakter allein in den Kämpfen zu sehen, doch eine Multiplayer-Funktion wurde bereits bestätigt.

Ebenso gaben die Entwickler bekannt, dass es keine festen Klassen geben wird. Der Spielstil soll von eurer Ausrüstung abhängen, die ihr über Crafting und Aufwertungen freischalten und verbessern könnt.

Entwickelt wird das Spiel in der Unreal Engine 4. Der Entwickler bezeichnete die Grafik als “fotorealistisch”, was zumindest der Trailer auch zeigt. Weitere Details gibt es bisher jedoch nicht.

Woher stammen die Infos? Der japanische Entwickler LINE Games hat ein Medien-Event in Südkorea abgehalten und dort einige neue Spiele angekündigt, darunter The Vanshee.

Was ist das für eine Firma? LINE Games sitzt in Tokio und wurde im Jahr 2000 als ein Sub-Unternehmen einer koreanischen Firma gegründet. Bekannt ist der Entwickler vor allem für Icarus Eternal, eine Mobile-Version des MMORPGs Riders of Icarus, und Smash Legends, ebenfalls ein Mobile-Game.

The Vanshee soll jedoch ein reines PC-Spiel werden. Außerdem arbeitet LINE Games derzeit an einem MMORPG für den PC, zu dem es aber keine genauen Infos gibt.

Was haltet ihr von The Vanshee? Spricht euch das Action-RPG vom Stil her an?

