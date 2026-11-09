Ein Moment mit Sanji aus One Piece wirkte 18 Jahre lang wie ein Gag – jetzt wissen wir endlich, dass es Absicht war

In den zwei Jahren, in denen sich die Strohhutbande in One Piece nicht gesehen hat, war jedes Mitglied auf sich allein gestellt und hat hart trainiert, um stärker zu werden. Nur bei Sanji wirkte sein Aufenthaltsort bislang etwas deplatziert.

Was war damals geschehen? Der echte Bartholomäus Bär ließ jedes Mitglied der Strohhut-Piratenbande mithilfe seiner Tatzen-Kraft verschwinden. Jeder landete an einem Ort, an dem er über sich hinauswachsen konnte. Darunter:

Nami landete auf einer künstlichen Himmelsinsel (Weatheria) und lernte dort fortgeschrittene Techniken der Meteorologie.

Lysop kämpfte auf einem Archipel gegen riesige, fleischfressende Pflanzen und entwickelte dort neue Techniken und Munition für seine Schleuder.

Zorro traf auf Dracule Mihawk, den aktuell stärksten Schwertkämpfer der Welt, und ließ sich von ihm trainieren.

Auch Sanji wurde auf eine Insel geschleudert. Allerdings landete er im Kamabakka-Königreich, über das Emporio Ivankov herrscht. Dieser kann mithilfe seiner Teufelsfrucht die Hormone und das Geschlecht von Personen ändern, weshalb die Insel von Okama bewohnt wird.

Für Sanji, der ein großer Liebhaber von Frauen ist, war das eine Katastrophe. Es wurde so dargestellt, als wäre Sanji in seinem absoluten Albtraum gelandet, was primär wie ein Gag wirkte. Doch dank der aktuellen Manga-Kapitel wissen wir, dass auch Sanji eine wertvolle Lektion von der Insel mitgenommen hat.

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Sanji erlangt seine wahre Stärke durch Ivankov

Wie hat ihm die Insel geholfen? Mitten im Kampf mit dem Heiligen Ritter Killingham merkt Sanji, dass seine normalen Angriffe nichts anrichten. Er erinnert sich an sein zweijähriges Training zurück und wirkt dabei verängstigt, denn Emporio Ivankov offenbarte ihm damals, dass er eine ernsthafte Schwäche habe.

Diese Schwäche sei nämlich Sanjis ständige Bereitschaft, sich selbst blind aufzuopfern, sowie sein abgrundtiefer Hass auf seinen eigenen, durch die Germa genetisch modifizierten Körper.

Mitten im Kampf erinnert sich Sanji an Ivankovs Worte und erkennt, dass er sich selbst akzeptieren muss, um Ruffy wirklich beschützen zu können. Durch diese mentale Akzeptanz entfesselt Sanji eine völlig neue Flammentechnik und erweckt dabei sein Königshaki.

Die Insel hat ihm also vielleicht nicht nur physisch geholfen, sondern vor allem psychisch. Was meint ihr? Hättet ihr Sanji damals lieber auf einer anderen Insel gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Obwohl Sanji im Manga wirklich sehr viel Zeit eingeräumt bekommt, meinen einige Fans, dass die Verantwortlichen im Anime ihn hassen müssen. Sie sammeln Beweise, in denen Sanji bei wichtigen Szenen schlechter dargestellt wird: Ein Charakter wird im Anime von One Piece vergessen, Fans wittern eine große Verschwörung