Ruffy zeigt nächste Woche in One Piece seine bislang stärkste Form, wird wie die Helden aus Dragon Ball

Eigentlich hat Ruffy bei seiner Verwandlung in Gear 5 erklärt, dass er nun endlich seine stärkste Form in One Piece erreicht hat. Doch nächste Woche sehen wir, dass da immer noch Potential nach oben ist.

Achtung, Spoiler: Wir verraten, welche neue Form Ruffy im 1198. Kapitel von One Piece annimmt.

Was gibt es nächste Woche zu sehen? Wie in jeder Woche gibt es bereits wenige Tage vor dem Release des neuen offiziellen 1198. Manga-Kapitels zu One Piece eine Vorschau, was in dem kommenden Kapitel passiert. Im nächsten Kapitel wechselt die Perspektive von Sanjis aktuellem Kampf zu Ruffy.

Dort rennt Ruffy plötzlich vor dem Kampf mit Imu weg, taucht auf dem Dach eines Hauses im Dorf der Riesen auf und beobachtet die feindliche Regengöttin Zaza. Allerdings sieht er dabei nicht aus wie der weißhaarige Sonnengott Nika, sondern hat eine neue Form angenommen.

Ruffy soll schwarze Haare, eine große Nase wie die eines Affen, einen Schwanz und Reißzähne haben. Er soll Affengeräusche machen und nicht komplett wie ein Affe aussehen, sondern wie eine humanoide Form.

Hinzu kommt das Muster seiner Teufelsfrucht auf dem Rücken und den Armen. Was besonders auffällig ist: Die Wolken um seinen Nacken sollen dieselbe Form wie bei Gear 5 haben und auch die weiße Farbe behalten. Allerdings kämen jetzt Wolken um seine Handgelenke hinzu.

Die neuen Wolken deuten darauf hin, dass diese Form noch weiterentwickelt ist als Gear 5. So schafft es Ruffy auch, auf den Regengott zu springen und ihn mit einem Biss außer Gefecht zu setzen. Es könnte also sein, dass Ruffys komplett erwachte Form ein noch weiterentwickelter Affen-Mensch-Hybrid ist.

Sobald es ein offizielles Bild zur Form gibt, reichen wir sie in diesem Artikel nach. Das Kapitel erscheint erst am kommenden Sonntag, dem 8. November 2026.

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Ruffy ist bereits der Sonnengott

Was hat das mit Dragon Ball zu tun? Viele Fans auf Reddit fühlen sich an die Wehraffen der Saiyajins aus Dragon Ball erinnert. Die Wehr-Affen sind nämlich echten Affen nachempfunden, besitzen Reißzähne und einen Schwanz. Auch Son-Goku verwandelte sich mehrmals in so einen Giganten.

So macht sich ein User lustig, dass Ruffy sich in Son-Goku verwandeln würde. Viele hätten nicht auf ihrer Bingo-Karte gehabt, dass sich Ruffy in einen echten Affen verwandeln würde.

Was ist seine momentan stärkste Form? Eigentlich könnte man schon meinen, Ruffy hätte bereits das Maximum aus seiner Kraft herausgeholt. Er ignoriert als Sonnengott Nika nämlich die Gesetze der Physik und kann Gegenstände aus dem Nichts erschaffen.

Da er trotzdem immer noch aus Gummi besteht, kann er Blitze fassen und sie sogar nach seinem eigenen Willen beugen. Es wirkt eigentlich so, als gäbe es nichts, was Ruffy in dieser Form nicht könnte. Deshalb sind wir gespannt zu sehen, was seine neue Form so kann.

Was meint ihr, welche neuen Kräfte Ruffy in seiner neuen Form haben könnte und wie das Maximum seiner Kraft aussehen könnte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Auch die Identität von Ruffys stärkstem Feind war lange geheim. Doch nun wissen wir, wer an der Spitze der Weltregierung steht. Wer sich hinter Imu verbirgt und was er so auf dem Kasten hat, lest ihr im folgenden Artikel: Ruffy bekämpft in One Piece seit fast 29 Jahren einen unbekannten Feind, der enthüllt jetzt seine wahre Identität