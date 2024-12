Ruffy will vom Autor von One Piece wissen, warum er ihm das Leben schwer macht; der sagt: „Wir müssen die Zuschauer schockieren“

Die Produktion der zweiten Staffel zur Live-Action-Version von One Piece ist in vollem Gange. Jetzt veröffentlichte Netflix ein Interview mit Eiichiro Oda, der darüber spricht, warum er Ruffy und der Gang mit der Grandline das Leben schwer macht.

Um welche Interview-Frage geht es? In einem 03:15 Minuten langen Interview auf Youtube stellt Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy dem Autor von One Piece, Eiichiro Oda, einige Fragen.

In einer davon stellt Godoy fest, dass schon die erste Staffel auf dem East Blue richtig anstrengend für ihn als Darsteller, aber auch den Charakter Ruffy war. Jetzt geht es aber auf die Grandline und Godoy möchte von Oda wissen, warum diese so eine heftige Herausforderung ist: Es ist hart! Ich bin richtig erschöpft!

Eiichiro Oda erklärt dazu, die Grandline sei immerhin das gefährlichste Meer von allen: Wir müssen die Zuschauer schockieren. Darum gibt es Riesen und natürlich jede Menge Kopfgeldjäger. Dies muss eine Staffel voller neuer, überraschender Elemente werden. Deshalb ist es härter.

Mit dem Trailer zur ersten Staffel könnt ihr eure Erinnerung an die bisherigen Abenteuer auffrischen:

Ruffy ist das ideale Kind für mich

Worum ging es noch im Interview? Das Interview zwischen dem Ruffy-Darsteller und dem One-Piece-Schöpfer wurde in Südafrika aufgenommen. In Kappstadt, wo aktuell die Aufnahmen zur zweiten Staffel von One Piece gemacht werden. Godoy möchte zu Beginn wissen, ob es Oda dort gefällt. Dieser antwortet, er wolle gar nicht mehr nach Hause.

Zum Zeitpunkt des Interviews ist Oda selbst das erste Mal am Set des Drehs. Er spricht über seine Erlebnisse: Ich war bei den Dreharbeiten dabei, sah die Requisiten, die Riesensets, die Spezialeffekte, die Herstellung von Perücken und Kostümen, die Stunts… Ich sah so viel und war gerührt vom Engagement aller Beteiligten.

Über Odas Besuch am Set berichteten wir übrigens bereits: Der Schöpfer von One Piece besucht das Set zur Serie auf Netflix, teilt Bilder vom Set.

Weiterhin fragt Iñaki Godoy, wie Oda Ruffy als Charakter konzipiert hat: Ruffy ist das ideale Kind für mich. Wenn man erwachsen wird und einen Job annimmt, kann man nicht immer tun, was man will. Mit dem Einstieg in die Gesellschaft verliert man oft die Freiheit. Ruffy hat das Herz eines Kindes, also tut er, was er will. Das macht wohl für Erwachsene, die in der Gesellschaft aktiv sind, und Kinder, die kurz davor stehen, den Reiz von Ruffy aus.

Abschließend gibt Eiichiro Oda dem Schauspieler noch den Tipp, dass je energischer er Ruffy spiele, desto mitreißender der Charakter wirke.

Riesen, Kopfgeldjäger… Und das ist nur der Anfang

Welche Abenteuer umfasst Staffel 2? Aktuell gibt es noch keine genauen Aussagen darüber, welche Abenteuer der Strohhüte die zweite Live-Action-Staffel behandeln wird. Aufgrund der bisher bekannten Details sowie den Verläufen der Manga- bzw. Anime-Vorlage kann man jetzt schon mit einigen Plot-Punkten rechnen.

Nach dem Kampf mit der Arlong-Bande im Finale der ersten Staffel wird es die Piraten-Crew nach Loguetown verschlagen, den letzten Halt im East Blue, bevor es auf die gefährliche Grandline geht. Hier treffen sie auf die Marine-Offiziere Smoker und Tashigi, die die Strohhüte noch bis in die aktuellen Kapitel des Mangas jagen.

Darauf folgt der Einstieg in den sagenumwobenen Ozean via dem Rivers Mountain. Dort treffen sie auf den exzentrischen Krokus, den Wal La Boum sowie Mr. 9 und Miss Wednesday von der Baroque-Firma. Letztere heißt übrigens eigentlich Vivi und wird von Charithra Chandran dargestellt. Darauf folgen Abenteuer auf den Grandline-Inseln Whisky Peak sowie Little Garden – die Rieseninsel.

Sobald die Piraten Vivi getroffen haben, steuern sie auf die Abenteuer in Alabasta zu, dem Wüstenkönigreich. Ob sie es aber noch in Staffel 2 bis dorthin schaffen, ist ungewiss. Gesichert ist aber, dass sie ihren Schiffsarzt Chopper treffen werden. Dementsprechend werden sie es sicher bis mindestens zur Insel Drum schaffen, dem letzten Halt vor Alabasta.

Voraussetzung dafür ist aber natürlich, dass sich die Adaption weitestgehend an die Vorlage hält.

Bis zum Release der zweiten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece ist es vermutlich aber noch eine ganze Weile hin. Tatsächlich gibt es jetzt aber erste Lebenszeichen aus dem Cast, die auf ein Voranschreiten der Produktion hindeuten: Die Live-Action-Serie zu One Piece auf Netflix sendet neues Lebenszeichen, bringt Fans zum Strahlen