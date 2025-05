Netflix zeigt neues Video zu One Piece, das den wichtigsten Aspekt der Serie verkörpert: „Sie haben die Rollen perfekt eingefangen“

2023 erschien mit der Serie One Piece auf Netflix eine Realverfilmung des beliebten Animes, die viele alte und neue Fans für sich gewinnen konnte. Bald gibt es endlich neue News zur 2. Staffel und um das anzukündigen, veröffentlichte Netflix ein neues Video, das den wichtigsten Aspekt der Reihe zeigt: die Dynamik der Crew.

Was ist das für ein Video? In der Nacht des 1. Juni um 02:00 Uhr findet erneut Tudum statt. Das ist ein Event von Netflix, in dem neue Trailer und Ankündigungen zu Serien und Filmen präsentiert werden. Dort wird es unter anderem neue Informationen zur 2. Staffel von Wednesday, aber, wie man jetzt weiß, auch zur 2. Staffel von One Piece geben.

Um den Fans vorab etwas präsentieren zu können, veröffentlichte Netflix ein Special Announcment , das Teile der Crew zeigt und dabei fängt das Video den Flair der Serie gut ein.

Hier könnt ihr das Ankündigungsvideo sehen:

Ich habe die Serie so vermisst

Was sieht man in dem Video? Neue Story-Inhalte sieht man in dem Teaser nicht, aber man bekommt einen kleinen Einblick ins Crew-Leben. Man sieht, wie Nami ein Buch in ihrer Kajüte liest und Ruffy lautstark schnarcht. Sie weckt Ruffy, der sagt: Jede Piratencrew braucht Bindungszeit. Er kündigt also eine Pyjama-Party an.

Kurz danach trudeln auch die anderen Crewmitglieder ein. Sanji hat Snacks und Popcorn vorbereitet, die Ruffy natürlich direkt essen will, und Lysop reparierte eine Teleschnecke, die als Projektor fungiert. Als Letztes kommt Zoro an, der nur gekommen ist, weil er dachte, dass es Alkohol gibt.

Sanji macht einen Kommentar zu Zorro, alle machen es sich bequem und ein Video wird abgespielt. Neue Informationen zur neuen Staffel gibt es dann beim Tudum-Event am 1. Juni 2025.

Wie reagiert die Community auf den Trailer? Obwohl es nur ein Teaser für einen möglichen Trailer ist, kommt der Teaser unter dem offiziellen YouTube-Video gut an. Vor allem die Crew-Dynamik wird gelobt.

@blabs43 lobt die Umsetzung: Ich könnte mir zu 100 % vorstellen, dass das auch im Manga passieren könnte, sie haben die Rollen perfekt eingefangen

@RippedMonsterBEAST freut sich auf Staffel 2: Omg ich habe diese Serie so sehr vermisst. Sie haben wirklich so einen tollen Job mit der Live Action Strohhut Crew gemacht, ich kann es kaum erwarten, bis Staffel 2 rauskommt

@pepito2847 lobt Zoro: Ich finde es toll, dass Zoro immer noch für die [Pyjama-Party] geblieben ist, selbst als er merkte, dass es keinen Alkohol gab. Wahre Kameradschaft.

Was sagt ihr zu dem Teaser? Freut ihr euch schon auf Staffel 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Live-Action-Serie könnte sich vom Anime unterscheiden, das zeigt auch ein Detail, das ein YouTuber für Staffel 2 entdeckt hat: One Piece auf Netflix versteckt ein Detail in Staffel 2, das es bislang noch nicht einmal im Original zu sehen gab