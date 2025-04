Nico Robin aus One Piece auf Netflix zeigt mit 6 Antworten, warum sie perfekt für ihre Rolle ist

Hinzu kommt, dass Abova am meisten ihre Kollegen vermissen werde. Das deutet darauf hin, dass zwischen den Schauspielern eine gute Chemie herrscht, die hoffentlich auch zum finalen Release auf Netflix zu sehen ist. Hier erfahrt ihr mehr zu Staffel 2: One Piece Staffel 2: Release, Cast und Trailer zur Netflix-Serie

Ruffy will vom Autor von One Piece wissen, warum er ihm das Leben schwer macht; der sagt: „Wir müssen die Zuschauer schockieren“

Das zeigt, wie gut Abova ihren Charakter kennt. Auch auf die Frage, was sie während der Dreharbeiten gelernt habe, kommt eine passende Antwort. Es ginge nicht um das One Piece als Schatz, sondern um das Abenteuer und die Leute, die man trifft.

Was ist das für ein Tipp? Abova wird gefragt, was sie Nico Robin als Ratschlag mit auf den Weg geben würde, wenn sie sie treffen könnte. Die Darstellerin antwortet:

Was wurde sie gefragt? Lera Abova musste sich einigen Fragen stellen, die auch andere Darsteller beantworten mussten, darunter die Schauspieler von Captain Smoker oder Miss Valentine. Die Fragen wurden unter anderem auf der Plattform X hochgeladen. Doch Abova beantwortete einige Fragen so gut, dass sie wie die echte Nico Robin wirkte.

Lera Abova wird in der 2. Staffel der Netflix- Serie von One Piece die Rolle von Miss Bloody Sunday alias Nico Robin einnehmen. In einem Interview zeigt sie mit ihren Antworten, dass sie wie geschaffen für diese Rolle ist.

