Die Schauspieler der Strohhut-Bande aus One Piece wollen einen Marvel-Star für die Serie, möchten ihn gerne knuddeln

Noch nicht alle Mitglieder der Strohhut-Bande wurden mit Schauspielern in der Netflix-Serie von One Piece besetzt. Wenn man den Cast direkt fragt, würden sie sich zwei Ex-Wrestler wünschen. Einen davon, weil sie ihn unbedingt umarmen möchten.

Wen wünscht sich der Cast aus One Piece? Auf der Galaxycon stellten sich die Schauspieler Jacob Gibson (Lysop) und Emily Rudd (Nami) den Fragen der Fans. Ein Fan, der in einem gehäkelten Outfit als Law-Cosplayer das Mikrofon bekam, wollte wissen, wen die beiden Schauspieler nehmen würden, wenn sie sich einige Besetzungen aussuchen könnten.

Rudd antwortet direkt, dass sowohl Gibson als auch Iñaki Godoy, der Schauspieler von Ruffy, sich irgendeine Rolle für Danny DeVito wünschen würden. Auch Rudd hätte nichts dagegen, wenn der Darsteller dem Cast beitritt. Gibson antwortet scherzhaft, dass sie den ganzen Tag über DeVito reden würden.

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Daneben würden die beiden Schauspieler aber noch zwei Ex-Wrestler sehen:

Gibson wünscht sich Dave Bautista als Jimbei. Bautista ist eigentlich als Drax aus den Filmen zu Guardians of the Galaxy aus dem Marvel-Universum bekannt. Als Begründung nennt Gibson, dass der Schauspieler einfach groß sei und er ihn umarmen wolle.

Rudd steigt mit ein und nennt John Cena als Franky. Auch dieser Darsteller war bereits in zahlreichen Filmen zu sehen, unter anderem in Komödien.

Doch leider werden die Schauspieler nicht so ein großes Mitspracherecht haben wie die Produzenten selbst oder Eiichiro Oda, der den Manga zu One Piece erfunden hat. Da Franky und Jimbei aber sehr groß und massig sind, könnte es sein, dass dafür ehemalige Profisportler gecastet werden.

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Bei einem Ex-Wrestler gäbe es ein Problem

Was sagen die beiden Schauspieler noch? Auf Rudds Empfehlung hin, John Cena zu casten, entgegnet Gibson, dass man ihn aber dann nicht mehr sehen könne. Damit spielt er auf ein Meme an, das zu Profi-Zeiten von Cena viral ging.

Sein bekanntester Spruch im Ring war nämlich You can’t see me . Dazu wedelte er meistens mit der flachen Hand vor seinem eigenen Gesicht herum, bevor er seinen Gegner attackierte. Damit meinte er ursprünglich, dass er auf einem ganz anderen Level kämpfte als seine Gegner.

Die Fans haben daraus aber einen Running-Gag gemacht und so getan, als würde John Cena das wortwörtlich meinen und unsichtbar sein. Auf viele Bilder und Produkte zu Cena wie hier auf X kommentierten sie dann, warum man denn dort ein leeres Bild habe und dass sie dort niemanden sehen würden.

Auch die Fans haben ihre eigenen Vorstellungen davon, was die Schauspieler für bestimmte Rollen in One Piece angeht. So wollten sie eigentlich eine bestimmte Darstellerin für die Rolle von Dr. Kulea sehen. Zumindest so lange, bis sie das Original gesehen hatten: Fans verschmähen eine Schauspielerin für die Netflix-Serie von One Piece, als sie sehen, wie krass das Original jetzt ist