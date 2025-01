One Piece versorgt seine Fans gerade mit so wenig Material wie noch nie, aber die sind nicht mal sauer

Eigentlich werden die neuen Kapitel zum Manga von One Piece im Wochenrhythmus veröffentlicht. Doch mehrere Umstände haben dazu geführt, dass Fans noch nie so wenig Lesestoff wie jetzt hatten.

Was ist das Problem? In den letzten drei Monaten, also seit dem 22. Oktober 2024, sind nur 6 Kapitel des Mangas erschienen. Fans von One Piece konnten also im Schnitt nur jede 2. Woche ein neues Kapitel lesen, obwohl es eigentlich pro Woche ein Kapitel sein sollte.

Das gab es bislang noch nie, es sei denn, Oda hatte eine angekündigte Pause von 4 Wochen am Stück genommen. X-User und One-Piece-Insider newworldartur schreibt, dass die Szene, in der Ruffy auf Loki traf, schon 3 Monate, aber nur 5 Kapitel her ist. Die Szene ist unter den Lesern bekannt, weil Ruffy hier wohl auf den Antagonisten des neuen Arcs trifft. Somit ist sie Fans noch frisch im Gedächtnis, obwohl seitdem viel mehr passiert sein sollte.

Somit wäre es verständlich, wenn einige Leser gelangweilt oder sauer sind, dass es in letzter Zeit so viele Pausen gab. Doch sie zeigen viel Verständnis, da die Gründe mehr als nachvollziehbar sind.

Manga von One Piece hat durch Oda längere Pausen

Was ist der Grund? Die letzten Pausen von One Piece kamen durch drei unterschiedliche Gründe zusammen:

Eine von Eiichiro Oda, dem Mangaka von One Piece, bereits eingeplante Pause.

Eine Pause, in der Oda mit einer Krankheit zu kämpfen hatte.

Eine Winterpause, die der Verlag des One-Piece-Mangas in jedem Jahr durchführt.

Zum Jahresende kamen einfach viele Umstände zusammen, die dazu führten, dass ein neues Kapitel des Mangas immer wieder zwischendurch nicht veröffentlicht wurde.

Ist das schlimm? Unter dem Tweet von newworldartur schreibt ein Großteil der Fans, dass Oda sich ruhig Zeit nehmen solle. Solange er gesund bleibe und endlich auf seine 8 Stunden Schlaf pro Tag käme, wäre alles in Ordnung.

Der Grund dafür ist, dass Oda immer wieder gesundheitliche Probleme hat und es deshalb sein könnte, dass sich der Manga immer weiter zieht. Die ersten 4 Jahre nach dem Release von One Piece gab es keine einzige Pause. Selbst dann gab es, wenn überhaupt, nur einmal pro Jahre eine Pause von Oda (via claystage.com).

Dabei führte der Mangaka einen ungesunden Lebensstil: Er soll nur 3 Stunden pro Nacht geschlafen und auf Essen verzichtet haben, um die Deadlines des Verlags einzuhalten. Das schlug sich wohl auf seine Gesundheit wieder, denn mit den Jahren kam es zu immer größeren Pausen.

Zuletzt war sein Zustand so kritisch, dass er seinen Blutdruck täglich an seinen Arzt weitergeben musste. Damit Oda sich also nicht übernimmt und noch viele gesunde Jahre hat, hoffen Fans, dass er sich immer dann Pausen nimmt, wenn er sie braucht.

Eine andere, längere Pause musste Oda vor rund einem Jahr machen. Der Grund dafür war der Tod seines Mentors, Akira Toriyama, den er zunächst verkraften musste. Der Mangaka war für den Manga von Dragon Ball bekannt. Sein Tod hatte die Anime- und Manga-Welt erschüttert: Der Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama, ist unerwartet verstorben – Das alles haben wir ihm zu verdanken