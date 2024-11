One Piece: Louis Arnot spielt für Elban eine wichtige Rolle – Wer ist das?

Nach Egghead Island sind die Strohhüte in One Piece mittlerweile auf Elban angekommen. Dabei kommt eine Person namens Louis Arnot zu sprechen, die im Anime noch nie zu sehen war. MeinMMO erklärt euch, was hinter diesem Charakter steckt.

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel 1132.

Wann hat Louis Arnot seinen Auftritt? Auf der letzten Seite von Manga-Kapitel 1132 wird Louis Arnot erwähnt. Es wird eine Textbox eingeblendet, die eine Erzählung von ihm beinhaltet. Er beschreibt die Insel Elban und ihr Aussehen:

Von den Gräsern oder Bäumen, Reben bis zu den Blumen und den Insekten, Fischen oder Vögeln. Einschließlich all der Tiere kann man nur staunen über die schiere Größe von allem. Liebe Entdecker, die Zeit, die Sie hier verbringen, wird nicht umsonst sein.

Allerdings gibt er wenige Bilder später, nachdem man die Silhouette einer Person und einen gigantischen Grizzlybären sieht, eine Reisewarnung aus. Wenn er nur eine Sache zu Elban aufschreiben könnte, würde er sich wünschen, dass seine Leser sich nur an diese Worte erinnern würden: „Verlängert euren Aufenthalt in diesem Land nicht zu lange.“

Louis Arnot wird in One Piece wohl nie zu sehen sein

Wer ist Louis Arnot? Louis Arnot war ein Forscher, der die Artikel seiner Reisen in einem Abenteurerbuch veröffentlichte. Er trat erstmals auf, als er über die Insel Little Garden sprach. Der Forscher war es auch, der der Insel ihren Namen gab.

Der Abenteuer ist mittlerweile verstorben. Deshalb wird er nie im Anime von One Piece auftauchen. Die einzige Möglichkeit wäre es, seine Abenteuer über Rückblenden zu zeigen. Trotzdem sind seine Entdeckungen wichtig für die Strohhutpiraten, da er im Voraus vor Gefahren warnen könnte, die auf Elban lauern.

Das Abenteurerbuch in One Piece.

Woher kommen die Texte? Die Texte, die in dem Kapitel eingeblendet werden, stammen aus einem Abenteurerbuch namens „Brag Men“. Nami hatte das Buch in ihrer Sammlung, als die Strohhutpiraten das erste Mal auf Little Garden landeten, also ziemlich zum Anfang ihrer Abenteuer.

Darin berichten mutige Abenteurer von ihren Entdeckungen auf unterschiedlichen Inseln. Doch viele Menschen glaubten den aberwitzigen Geschichten im Buch nicht, weshalb sie als Märchen angesehen wurden. Daher kommt auch der Name „Brag Men“, zu Deutsch „Angeber“.

Es war eines der Bücher, die beim Buster Call von Ohara gerettet wurden. Zu einer späteren Zeit begab sich das Buch wohl in die Massenproduktion.

