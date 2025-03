Mein Lieblingsfilm von One Piece wurde mir zweimal im Kino versaut, weil die Sängerin ihren Job macht

Der letzte Kino-Film, der zu One Piece erschien, war One Piece Film: Red. MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen hat der Film so gut gefallen, dass sie sich ihn zweimal im Kino angesehen hatte. Doch bei beiden Malen kam es zu einem Zwischenfall, sogar an derselben Stelle.

Mittlerweile sind die Vorbereitungen für alle Konzerte, die ich in diesem Jahr besuchen will, abgeschlossen. Die Tickets sind gesichert und die Hotels für die jeweiligen Standorte gebucht. Eines der Konzerte, das ich in diesem Jahr besuchen will, ist die 2. Welttournee von Ado.

Die 23-jährige Japanerin ist ein wahres Ausnahmetalent. Sie ist bekannt für die Vielfältigkeit ihrer Stimmlage. In der Öffentlichkeit zeigt sie nie, wie sie aussieht. Stattdessen verdunkelt sie ihre Silhouette. Trotzdem war ihre erste Welttournee ausnahmslos ausverkauft.

Der internationale Durchbruch kam daher, dass sie Uta im Film One Piece Film: Red ihre Gesangsstimme verlieh. Auch ich wurde erst zum Fan, als ich ihren Gesang im Kino hören durfte. Doch beim Planen des Konzertbesuchs ist mir dabei eine unangenehme Situation eingefallen, die ich im Kino ganze zweimal miterleben musste.

Den Trailer zum Kino-Film seht ihr hier:

Im Kinosaal wurde es an der gleichen Stelle hitzig

Der neuste Film von One Piece ist etwas ganz Besonderes. Ich habe ihn zweimal gesehen, weil er rund einen Monat vor dem deutschen Starttermin in Frankreich lief, ich aber kein Französisch kann. So hatte ich zumindest schon mal die Bilder gesehen, ohne zu wissen, worum es geht. Nun ja, was macht man nicht alles als Fan?

Der Fokus von One Piece Film: Red liegt auf der Story mit Uta, Shanks Ziehtochter. Uta ist eine Sängerin, die das Leid der Menschen beenden will. Dazu nutzt sie ihren Gesang, um sie in eine Traumwelt zu ziehen.

Es ist also wenig verwunderlich, dass es im Kino-Film viele Songs gibt. Das geht zu Lasten von Comedy und actionreichen Kloppereien, die in anderen Filmen häufiger vorkommen. Uta steht fast immer im Rampenlicht und stiehlt allen anderen die Show.

Zum Ende des Films stimmt sie ein eher trauriges Abschiedslied an. Eigentlich sollte der Moment die Zuschauer berühren, doch in diesem Moment hat sich wohl der Frust der Zuschauer entladen, der sich den gesamten Film über angestaut hat. Und glaubt mir, ich spreche zwar kein Französisch, aber die Sprache der Ablehnung ist universell verständlich.

Uta liegt im Arm von Shanks und fängt an zu singen.

Plötzlich fingen die Leute in beiden Kinosälen an, zu buhen. Einige Zuschauer hörte man laut seufzen, während andere wiederum einfach nur lachen mussten. Zwischendrin habe ich einen wütenden Schwall gehört, der sich vermutlich darüber aufgeregt hat, dass selbst zum Ende noch ein Song kommt.

Also ja, die Lieder kommen wirklich oft vor. Von 1:55 Stunden Laufzeit sind rund eine halbe Stunde lang Lieder zu hören. Allerdings wurde im Vorfeld bezüglich der Handlung klar kommuniziert, dass Ruffy und seine Freunde ein Konzert von Uta besuchen, was nun einmal mit Musik verbunden ist.

Das Ganze spiegelt sich auch leider in der Wertung wider. Film: Red landet nämlich auf IMDb eher im Mittelfeld, wenn man das Ranking aller One-Piece-Filme betrachtet. Trotzdem zählt er für mich zu einem der liebsten Filme, gerade weil Ado so eine tolle Performance liefert.

Mich haben die Songs nicht gestört, denn es muss nicht jeder Film von One Piece bahnbrechende Kämpfe oder lustige Szenen haben. Ich habe dadurch eine meiner liebsten Sängerinnen entdeckt, die einen Banger nach dem anderen liefert. Deshalb freue ich mich schon jetzt, die Leuchtstäbe in die Luft zu schwingen und Ado zuzuhören.

Habt ihr einen ganz schlimmen Kinobesuch erlebt, der euch im Gedächtnis geblieben ist und euch den Film versaut hat? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bislang so erlebt habt.

