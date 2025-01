In einem neuen Kurzfilm von One Piece trifft Ruffy auf einen beliebten Charakter, zeigt ihn kurz vor seiner Vernichtung

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Into the Dead: Our Darkest Days offenbart das Gameplay im Trailer

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst

Law und Ruffy haben eine ähnliche Situation in One Piece Stampede:

Was ist das für ein Kurzfilm? Der 5-minütige Kurzfilm wurde auf dem MBS Anime Fest 2025 am 19. Januar 2025 gezeigt und ist nun auf dem offiziellen One-Piece-Kanal auf YouTube zu finden. Hier sehen wir Ruffy, wie er auf einer unbekannten Insel nach seiner Crew und der Thousand Sunny sucht.

