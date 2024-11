One Piece bringt neue Geschichten zu Zorro und Law, erzählt mehr über ihre Vergangenheit

Die beiden Schwertkämpfer Lorenor Zorro und Trafalgar Law sind zwei der beliebtesten Charaktere aus One Piece. Demnächst soll es neue Informationen zu ihren Hintergründen geben, die die bisher erschienenen Romane der beiden Charaktere erweitern.

Was sind das für Infos? Die neuen Roman-Kapitel sollen sich mit der Vorgeschichte von Zorro und Law befassen. Bei Zorro erhalten wir einen Einblick davon, wie sein Leben als Kopfgeldjäger war. Er hatte als Piratenjäger gearbeitet, bevor Ruffy ihn für die Strohhutbande anheuerte.

Bei Law erfahren wir hingegen, wie er an sein Schwert Kikoku kam. Im Manga haben wir bereits seine Kindheit miterleben können, doch das neue Kapitel fokussiert sich dieses Mal auf einen Abschnitt seines Lebens, den wir bisher nicht kannten.

Wo wird es sie geben? Laut X-User newworldartur soll es die beiden neuen Kapitel in der kommenden Ausgabe des Magazins von One Piece geben. Das Magazin mit dem sperrigen Titel “One Piece Magazin Special Feature: Laid-Back One Piece ~Laugh & Moff~ 019” erscheint am 4. Dezember 2024 in Japan.

Eine deutsche Version des Magazins wird es vermutlich nicht geben. Die vorherigen Magazine sind nämlich nie in Deutschland erschienen. Doch es gibt eine Hoffnung, dass es die Kapitel in anderer Form zu uns schaffen.

Vorgeschichte zu Law und Zorro könnte nach Deutschland kommen

Wann kommen die Geschichten nach Deutschland? Die neuen Kapitel sind Erweiterungen der bisherigen beiden Romane zu Law und Zorro.

Das erste Kapitel zu One Piece novel Zoro erschien am 4. Juni 2024 in Japan. Im kommenden Magazin wird es das 2. Kapitel geben.

One Piece novel Law erschien bereits am 3. April 2020 in Japan. Es besteht aus 4 Kapiteln und bekommt mit dem neuen Abschnitt ein Prequel der bisherigen Story.

Der deutsche Verlag Carlsen Manga hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass die ersten vier Kapitel zu One Piece – Law am 29. Juli 2025 in Deutschland erscheinen werden.

Da der Roman rund 5 Jahre nach dem Release des finalen Kapitels in Japan auch in Deutschland erscheint, könnte es leider noch einige Zeit dauern, bis die neuen Geschichten auch auf Deutsch erscheinen.

Sind die Romane offiziell? Eiichiro Oda hat nichts mit der Geschichte der Romane zu tun, deshalb sind sie kein Teil der offiziellen Story. Die Romane können eher als nette Ergänzung gesehen werden, die mehr Details zu den Charakteren aufschlüsseln, für die im Manga keine Zeit bleibt.

Es gibt noch viele weitere Ereignisse, für die der Mangaka keine Zeit mehr haben wird, sie im Manga unterzubringen.