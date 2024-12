One Piece 1134: Spoiler und Release des nächsten Kapitels

Eiichiro Oda veröffentlicht im Wochenrhythmus ein neues Kapitel zum Manga von One Piece. MeinMMO verrät euch, was in Kapitel 1134 passiert und wann ihr mit dem Release rechnen könnt.

Wann erscheint Kapitel 1133? Das neue Kapitel wird am 22. Dezember 2024 um 16:00 Uhr deutscher Zeit erscheinen.

Wo kann ich das Kapitel lesen? Der Shueisha-Verlag veröffentlicht jede Woche das neueste Kapitel in digitaler Form auf der offiziellen Seite von Manga Plus oder in der dazugehörigen App auf Google Play oder im Apple App Store. Dort könnt ihr den Manga vollständig in deutscher Sprache lesen.

Wann kommen die nächsten Kapitel? Für die darauffolgenden Wochen sieht der Veröffentlichungsplan wie folgt aus:

22. Dezember: Kapitel 1134

29. Dezember: Pause

5. Januar: Kapitel 1135

12. Januar: Pause

Es kann allerdings sein, dass sich die oben genannten Daten noch verschieben. In der Vergangenheit ist es mehrmals vorgekommen, dass Eiichiro Oda eine gesundheitliche oder auch kreative Pause einlegen musste.

Einer der besten Filme zu One Piece ist Strong World:

One Piece: Spoiler zu Kapitel 1134 im Überblick

Achtung: Im folgenden Abschnitt kommt es zu möglichen Spoilern zu Kapitel 1134 von One Piece.

Was passiert in Kapitel 1134? Der One-Piece-Insider @pewpiece postet regelmäßig Infos und Leaks zu kommenden Inhalten des Mangas und Animes. Auch für das kommende Kapitel 1134 hat er auf x.com wieder zusammengefasst, was passieren wird.

Ruffy dankt Saul, dem Riesen, der Robin gerettet hat

Lilith scheint etwas Eigenes auf Elbaf zu planen, hat sogar einen Klon von Vegapunk dabei

In einer Szene mit Loki spricht er mit einer Person namens Mosa

In einem Schloss am höchsten Punkt in Elbaf taucht ein magischer Kreis auf, aus dem zwei Personen erscheinen

Eine Person soll dabei wie Shanks aussehen, die andere soll unbekannt sein, das Gesicht soll zu sehen sein

Die Shanks-Person soll dabei aussehen, wie in Kapitel 907, als ein Shanks ohne Narbe mit den 5 Weisen in Mary Joa spricht

Das sind natürlich nur unbestätigte Spoiler zum Kapitel. Einzelne Details oder Szenen können sich unterscheiden. Die Informationen von @pewpiece haben sich in der Vergangenheit aber meistens als ziemlich akkurat erwiesen.

Was passierte im vorherigen Kapitel 1133?

Das große Highlight war das Zusammentreffen von Robin und Saul

Letzterer rettete sie als Kind während der Zerstörung von Ohara

Ansonsten lernten die Strohhüte einige neue Dinge über Elbaf

Die Wiedervereinigung mit Saul ist eine sehr emotionale Szene, die eng mit Robins Geschichte und dem Arc in Water 7 verbunden ist. Dabei ist Saul nicht nur eine Figur aus der Vergangenheit. Er könnte auch ein wichtiger Bestandteil für das Finden des One Piece sein: Ein Charakter in One Piece könnte Ruffy helfen, den Schatz vor allen anderen zu finden