Mit dem Tod von Akira Toriyama (Dragon Ball) offenbarte Eiichiro Oda, der Kopf hinter One Piece, dass die beiden Mangaka gut befreundet waren. Toriyama sei für Oda wie ein Mentor gewesen, weshalb er überhaupt mit dem Zeichnen von Mangas anfing. Um seinen Mentor zu würdigen, zeichnete er vor über 20 Jahren ein Bild, das Dragon Ball und One Piece vereint.

Was ist das für ein Bild? Das Bild wurde im Rahmen des Dragon Ball Children Band 1 veröffentlicht. In dieser Ausgabe sprachen Mangaka darüber, wie sehr Dragon Ball ihr Leben beeinflusst hat, noch während sie Kinder waren. Auch Oda zählte zu den Teilnehmern.

Neben seiner Geschichte nutzte Oda die Gelegenheit, seine eigene Zeichnung von „Son-Goku“ anzufertigen. In seiner Version ist es Ruffy, der Protagonist von One Piece, der auf der fliegenden Überschallwolke durch die Luft saust. In der Hand trägt er den nahezu endlosen Stab, den Son-Goku in seiner Kindheit zum Kämpfen genutzt hat.

Im Hintergrund ist Shenlong zu erkennen, der in Odas Version sogar Feuer speit. Er kann durch das Sammeln aller Dragon Balls beschworen werden und den Wunsch desjenigen erfüllen, der ihn ruft.

Das Bild könnt ihr auf dem folgenden Twitter-Account ansehen. Klickt dafür direkt das 1. Bild an:

Das Bild wurde von Oda persönlich signiert. Direkt daneben hat er noch den Satz „I love Dragon Ball“ hinzugefügt, um seine Liebe für den Manga auszudrücken. In seiner Geschichte erzählt er davon, wie einer seiner Klassenkameraden den Tod von Krillin wohl nicht verkraften konnte und schreiend durch den Flur gerannt sei.

Oda erklärte bereits, dass er und Toriyama ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Dass das Bild über 20 Jahre alt ist, zeigt umso mehr, was für eine starke Bindung er mittlerweile zu seinem Mentor gehabt haben muss. Umso trauriger ist er, dass Toriyama kürzlich verstorben ist.

Dragon Ball bleibt uns in Zukunft noch erhalten.

Weitere Hommagen für Dragon Ball

Im Laufe der Zeit gab es noch viele weitere Zeichnungen, die Mangaka zu Ehren von Toriyama gezeichnet haben. Der Schöpfer von Naruto, Masashi Kishimoto, war einer von ihnen. Im oben verlinkten Tweet ist an dritter Stelle ein Bild von ihm zu sehen, wo er Krillin und Son-Goku als Charaktere in Konohagakure zeichnet.

Die beiden haben Gesichtszüge, die denen aus dem Naruto-Manga typisch sind. Vermutlich hätten sie auch im Naruto-Universum hart trainiert, da sie immer noch ihre orangen Trainingsanzüge anhaben.

In dem Tweet sind noch 2 weitere Bilder vom Bleach- und Black-Cat-Mangaka zu sehen. In den kommenden Tagen dürften noch weitere Zeichnungen ausgegraben werden, in denen es Crossover zwischen Dragon Ball und anderen Franchises gibt.

