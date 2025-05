One Piece: Alle Folgen und Filler in der Liste – Diese Arcs könnt ihr überspringen

One Piece gehört mit über 1000 Folgen zu den längsten und beliebtesten Anime-Serien überhaupt. Aber nicht alle Episoden sind für die Handlung entscheidend. In unserer Übersicht zeigen wir euch, welche Arcs oder Folgen ihr problemlos überspringen könnt, wenn ihr euch nur auf die Hauptstory konzentrieren wollt.

Was sind Filler in One Piece? Wie bei vielen Shonen-Anime gibt es auch in One Piece sogenannte Filler-Folgen. Diese Episoden oder sogar ganze Handlungsstränge wurden exklusiv für den Anime produziert und sind nicht Teil der offiziellen Manga-Vorlage von Eiichiro Oda. Sie dienen meist dazu, Zeit zu gewinnen, während der Manga weiter voranschreitet

In One Piece gibt es neben klassischen Filler-Folgen auch sogenannte „gemischte Folgen“, in denen nur Teile der Episode Filler-Inhalte sind. Außerdem gibt es „Anime Canon Folgen“. Das sind Episoden, die nicht direkt aus dem Manga stammen, aber vom Schöpfer Eiichiro Oda oder dem Produktionsteam als Teil der offiziellen Handlung akzeptiert sind.

In unserer Liste führen wir ausschließlich die reinen Filler-Folgen auf, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. Gemischte Episoden oder Anime-Canon-Folgen lassen wir bewusst außen vor, da sie zumindest teilweise zur Handlung beitragen.

Da One Piece noch nicht abgeschlossen ist, endet unsere Liste beim Wano-Arc – dem bislang letzten vollständig abgeschlossenen Handlungsabschnitt der Serie.

One Piece: Liste aller Folgen und Filler

Arc/Saga Episoden von/bis (Gesamtanzahl) Episoden von/bis (Filler-Folge) East Blue Saga 1–61 54-60 Alabasta Saga 62–135 98-99, 102, 131-135 Sky Island Saga 136-206 136-143, 196-206 Water 7 Saga 207-325 220-226, 279-283, 291-292, 303, 317-319 Thriller Bark Saga 326-384 326-336, 382-384 Summit War Saga 385-516 406-407, 426-429, 457-458, 492 Fishman Island Saga 517-578 542, 575-578 Dressrosa Saga 579-750 590, 626-627, 747-750 Whole Cake Island Saga 751-889 780-782, 895-896 Wano Country Saga 890-1085 907, 1029-1030

Empfehlung: G-8 Arc – Ein Filler, den ihr nicht verpassen solltet

In One Piece gibt es einen Filler-Arc, der sich wirklich lohnt. Der G-8 Arc (Folge 196-206) ist unter Fans sehr beliebt, und das aus gutem Grund: Die Story ist überraschend gut geschrieben, und die Charaktere sind stimmig in Szene gesetzt. Direkt nach dem Skypia-Arc landen die Strohhüte aus Versehen in einer gut geschützten Marine-Basis und müssen entkommen. Wer also normalerweise Filler überspringt, sollte hier vielleicht eine Ausnahme machen.

Wenn ihr jetzt wisst, welche Folgen ihr getrost überspringen könnt, bleibt mehr Zeit für die Highlights der Story. Einer der faszinierendsten Charaktere, dem dabei besondere Aufmerksamkeit gebührt, ist der Musiker der Strohhutbande: Brook aus One Piece ist einer von 6 unsterblichen Charakteren, aber nur unter einer Bedingung