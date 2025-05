Ein Mitglied der Strohhutbande aus One Piece ist unsterblich, doch es gibt eine Möglichkeit, es zu vernichten

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Neben Brook gibt es noch andere Charaktere in der Weltregierung, die unsterblich sind. Das haben sie der Teufelsfrucht von Trafalgar Law zu verdanken, die ewiges Leben schenken kann. Und genau aus diesem Grund muss sich der Pirat fürchten: Ein Charakter aus One Piece muss im großen Finale zum 2. Mal um sein Leben kämpfen

Chopper aus One Piece landet in der realen Welt, bekommt seine eigenen Accounts für Social Media

Wie kann er dennoch vernichtet werden? Brook verrät in einem Kampf gegen einen Fischmenschen, der in Kapitel 643 des Mangas stattfindet, dass es eine Methode gibt, ihn zu besiegen. Um den Skelettmann am Regenerieren seines Körpers zu hindern, müssen seine Knochen vollständig zersplittert werden.

