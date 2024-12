One Piece enthüllt 2 neue Teufelsfrüchte und Fans wussten nicht einmal, dass eine davon existiert

In der 19. Ausgabe des Magazins zu One Piece wurde das Aussehen von 2 Teufelsfrüchten aus dem Dressrosa-Arc enthüllt. Doch bei einer davon wussten Fans nicht einmal, dass es sie gibt.

Welche Teufelsfrüchte wurden enthüllt? Im Magazin sind sowohl die Hobby-Frucht von Sugar, einem Mitglied der Don-Quichotte-Famile, als auch die Nähfrucht von Leo, einem der Zwerge auf Dressrosa, zu sehen.

Oben: Die Hobby-Frucht von Sugar, Unten: Die Näh-Frucht von Leo, via X

Sugars Teufelsfrucht sieht aus wie ein Aufziehspielzeug. Der Stiel der Frucht ist das Element zum Aufziehen, der Rest der Frucht hat das Standarddesign mit zwei größeren Spiralen an der Seite. Hier erkennt man schon am Aussehen, was die Frucht für Kräfte verleiht.

Auch bei Leos Teufelsfrucht ist zu sehen, was der Nutzer später für Fähigkeiten erhält. Der Stiel der Frucht ist über eine Nähnadel mit der Frucht verbunden. Die einzelnen Teile der Teufelsfrucht werden durch Nähte zusammengehalten.

Eine Teufelsfrucht ist für Fans ganz neu

Was können sie? Durch die Hobby-Frucht kann Sugar jede Person durch Berührung in Spielzeug verwandeln. Dadurch verlieren andere Personen die Erinnerungen an sie. Leo hingegen kann alles miteinander vernähen, sogar Personen an den Boden.

Was denken Fans dazu? In den Kommentaren unter einem Tweet von pewpiece schreiben viele Fans, dass sie nicht verstehen können, wie jemand freiwillig die Näh-Frucht essen kann. Mit ihrer Nadel als Stiel und den Nähten sähe sie nicht gerade appetitlich aus.

Vielen User war außerdem gar nicht bewusst, dass Leo eine Teufelsfrucht gegessen hat. Der Zwerg war stets mit einer Stricknadel bewaffnet und viele haben wohl gedacht, dass er einfach nur gut nähen kann. Dass eine Teufelsfrucht dahintersteckt, haben viele beim Schauen des Animes oder Lesen des Mangas gar nicht mitbekommen.

Wann tauchen Sugar und Leo auf? Die beiden kommen im Dressrosa-Arc vor. Dort tyrannisiert Don Quichotte de Flamingo eine ganze Stadt. Ursprünglich sollte sich der Bösewicht mit einem anderen Fiesling zusammenschließen, doch Oda entschied sich schlussendlich, dass er seinen eigenen Arc bekommt.

Ein weiterer Pirat, der in Dressrosa auftaucht, ist Bartholomeo. Er soll bereits in der 2. Staffel der Live-Action-Adaption auftauchen. Ein Schauspieler verriet bereits, dass er ihn in der Netflix-Serie verkörpern wird: Ein Pirat aus One Piece, den ihr eigentlich erst 586 Folgen später im Anime seht, ist schon in Staffel 2 auf Netflix zu sehen