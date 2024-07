Once Human: Das bedeutet die Zahl auf eurem Rucksack

In Once Human könnt ihr mit eurem Rucksack alle möglichen Materialien transportieren. Was es mit der Zahl auf der Rucksack-Anzeige auf sich hat, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die Zahl auf dem Rucksack erklärt: Die angezeigte Zahl auf eurem Rucksack gibt euch an, wie weit ihr von einer Sternenstaub-Verschmutzung entfernt seid. Ist die Zahl niedrig, so ist noch keine aktive Gefahr da. Wenn ihr eine stark verschmutzte Gegend erreicht, bekommt ihr außerdem eine Warnung: „Die Sternenstaub-Verschmutzung wird schlimmer.“

Es ist nicht umsonst, dass euch der Rucksack vor der Sternenstaub-Verschmutzung warnt. Schließlich ist dies der Grund, weswegen so viele Monster durch die Welt laufen. Im Spiel greift die Verschmutzung eure Vernunft an, die beim Sinken, einen negativen Effekt auf eure Lebenspunkte (LP) hat.

In Once Human könnt ihr froh sein, einen so praktischen Rucksack zu haben, denn in dieser Welt lauern viele Gefahren:

Zwei weitere Funktionen mit eurem Rucksack

Was hat der Rucksack noch für Funktionen? Euer Rucksack ist in Once Human euer bester Freund. Nicht nur trägt er all eure Items, sondern seine Anzeige kann auch ein wichtiger Indikator für euch und eure Gesundheit sein:

Grüne Anzeige: Eure mentale und körperliche Gesundheit sind gut.

Eure mentale und körperliche Gesundheit sind gut. Orange/Gelbe Anzeige: Eure mentale und körperliche Gesundheit sind okay.

Eure mentale und körperliche Gesundheit sind okay. Rote Anzeige: Eure mentale und körperliche Gesundheit sind niedrig.

Außerdem gibt euch der kleine gelbe Punkt oben rechts auf eurem Rucksack Auskunft darüber, ob ihr euch in der Nähe von Morphic-Boxen aufhaltet. Das sind versteckte Kisten mit kostbarem Inhalt. Blinkt die Anzeige schnell, so müsst ihr Q drücken, um die Box sichtbar zu machen.

Schießt dann auf die Box und der Inhalt ist euer. Für schnelleres Aufspüren der Boxen könnt ihr auch die interaktive Karte nutzen. Falls die gesammelten Items nicht mehr in euren Rucksack passen, könnt ihr auch die Tragekapazität erhöhen.

Wie kann ich im Rucksack mehr mitnehmen? Die wohl wichtigste Funktion eures Rucksacks ist natürlich das Tragen von euren Ressourcen. Wenn euch euer Inventar jedoch zu schnell zu voll wird, so könnt ihr die Tragekapazität erhöhen.

Dafür müsst ihr bereits die Stufe 15 erreicht haben und dann die Rucksack-Erweiterung Handwerksmeister Memetik-Spezialisierung freischalten. Im Memetiken-Menü müsst ihr über die Spezialisierung zu den Rucksack-Erweiterungen gelangen.

Nach der Freischaltung müsst ihr an einer Werkbank die Rucksack-Erweiterung craften. Dadurch erhaltet ihr 40 Kilogramm mehr Tragekapazität.

Eine andere Möglichkeit, eure Tragekapazität zu erhöhen, ist es, das Gewicht eures Charakters anzupassen. Erhöht ihr es, erhöht ihr auch eure Belastbarkeit. Außerdem hat euer Gewicht weitere Vor- und Nachteile.