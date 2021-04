Oldschool-MMORPG auf Steam ist wieder Free2Play, sammelt gute Bewertungen

Für wen eignet sich Slay Together? Ihr dürft kein umfangreiches und komplexes MMORPG mit vielen Innovationen erwarten. Wollt ihr euch einfach nur durch Monsterhorden kämpfen, Loot finden und gemeinsam mit Freunden Spaß haben, dann ist Slay Together einen Blick wert. Ihr solltet außerdem bedenken, dass es sich noch um einen Early-Access-Titel handelt, dem noch jede Menge Content fehlt

Wie kommt das Spiel auf Steam an? Die 330 Bewertungen liegen bei 70 % und „Größtenteils Positiv“ (Stand 19. April, um 10 Uhr). Es handelt sich noch um einen Early-Access-Titel, der noch nicht alle Features und Inhalte bietet. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man mitspielen will.

Wie spielt ihr mit? Ihr ladet euch das MMORPG Slay Together einfach über Steam herunter. Es handelt sich um ein Free2Play-Spiel. Das MMORPG startete 2019 kostenlos, wurde dann aber Anfang 2020 auf ein Pay2Play-Modell umgestellt, um die weitere Entwicklung finanzieren zu können. Nun dürft ihr den Titel wieder gratis spielen (via Steam ).

Was ist Slay Together? Das Indie-Teams Owl Tribe Entertainment will mit dem MMORPG keine großen Neuerungen im Genre einfügen. Stattdessen konzentrieren sich die Entwickler darauf, das Spiel auf die wesentlichen Elemente eines Online-Rollenspiels herunterzubrechen und diese möglichst spaßig zu gestalten.

Slay Together ist ein klassisches MMORPG, das sich auf die wesentlichen Aspekte des Genres konzentriert und von Free2Play auf Buy2Play und jetzt wieder Free2Play umgestellt wurde. Das kommt bei den Spielern auf Steam sogar ziemlich gut an.

