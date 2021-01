Neues Free2Play-MMORPG erscheint auf Steam – Reviews verreißen es sofort

Auf Steam ist das neue Free2Play-MMORPG DreamScapes Dimensions jetzt in den Early-Access gestartet. Das Online-Rollenspiel kommt bei Spielern nicht gerade gut an: Sie verreißen es in Steam-Reviews.

Was ist das für ein MMORPG? DreamScapes Dimensions ist seit dem 22. Januar auf Steam im Early-Access erschienen. Hinter dem Titel steht der Indie-Entwickler AHDS. Es handelt sich um ein Free2Play-MMORPG mit einem mittelalterlichen Fantasy-Setting. Spieler bewegen sich in der Ego-Perspektive durch eine in HUBs unterteilte Spielwelt.

Das steckt laut Beschreibung in DreamScapes Dimensions:

Ein umfangreicher Charakter-Editor

Verschiedene Rassen wie Menschen, Elfen, Zwerg, Orks

Charakter-Attribute wie Stärke, Geschicklichkeit

Crafting

Magie

Housing-Elemente, die das Bauen von eigenen Häusern, Burgen und Tempeln ermöglichen

Die Spielwelt ist prozedural generiert und bietet zufällige Abenteuer in verschiedenen Gebieten wie Wäldern und Höhlen.

Hier findet ihr ein Video der Entwickler zu Dreamscapes Dimensions:

DreamScapes Dimensions “funktioniert kaum”

Wie kommt Dimensions an? Erste Tester sind überwiegend unzufrieden. Die häufigsten Kritikpunkte drehen sich um den technischen Zustand des Spiels, der selbst für einen Early-Access-Titel sehr schlecht sein soll. Zu den häufigsten genannten Punkten zählen:

Viel zu lange Ladezeiten

Altbackene Grafik

Trotzdem häufige Framerate-Einbrüche

Mangelhafte Tutorials

Verschiedene “gamebreaking” Glitches

Einige Spieler kommen offenbar gar nicht dazu, das richtige Gameplay zu testen. So schreibt beispielsweise Psychopatton:“Eine Stunde, um ins Spiel zu kommen (45 Minuten Wartezeit für den Download [(Anm. d. R.) der Spielwelt] und 15 Minuten für die Erstellung des Characters), 4 Abstürze in den ersten 15 Minuten des eigentlichen Gameplays, alle beim Gehen durch Türen […]. Nichts für mich, aber es ist gratis zum Ausprobieren.”

Die Ladezeiten sind der am häufigste genannte Kritikpunkt, andere Spieler wie iBeObscure bezeichnen Dimensions als “unspielbar”.

So sieht DreamScapes Dimension im Early-Access aus. Quelle: Steam

Gibt es auch positive Stimmen? Einige Reviewer, wie der User torca, haben mehr Geduld bewiesen und können durchaus Positives berichten. So würden die Ladezeiten wohl nur beim ersten mal so lang ausfallen, danach liefe das Ganze schon besser. Und wenn man über die Bugs und Glitches hinwegsieht, habe man ein rohes OldSchool-MMO.

“Es ist ein OldSchool-MMO, aber eines mit Potential, von dem ich hoffe, dass es fortgesetzt wird. […] Es ist nicht für jeden geeignet. Mir persönlich macht es jedoch Spaß, Fehler zu erkennen, mit dem Entwickler zu interagieren und zu beobachten, wie ein Spiel wächst. Das ist für mich der Zweck des Early Access-Systems.” via Steam

Remnant schreibt zudem, das Spiel sei “mehr für Leute, die RPGs aus den 90ern vermissen”. – via Steam

Andere positive Reviews scheinen jedoch mehr sarkastischer Natur zu sein. So schreibt der User Terranin, das Spiel sei NextGen und das Kampfsystem besser, als bei The Elder Scrolls Online. (via Steam)

Lohnt sich DreamScapes Dimension? Im Moment dürfte das Spiel wirklich nur für Leute sein, die frustresistent sind und eine Affinität für Old-School-RPGs aus den 90ern haben. Die Vielzahl an Fehlern und ewigen Ladezeiten scheinen den meisten Testern jedoch den Spaß zu verderben. Da es ein Free2Play-MMO ist, hängt es also nur von eurer Zeit und Motivation ab.

Werdet Ihr DreamScapes Dimensions ausprobieren, oder habt vielleicht schon reingeschaut? Was haltet ihr davon?

DreamScapes Dimensions ist nicht das erste Free2Play-Spiel, das auf Steam sehr negativ bewertet wird. Ein anderes war beispielsweise Rebirth Online, das im August 2020 released wurde.