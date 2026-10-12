Der größte Twitch-Streamer zu Counter-Strike 2 fühlt sich eingeengt von den eigenen Fans, überlegt, einen Teil seiner Community zu löschen

Der Twitch-Streamer ohnePixel weinte vergangene Woche während eines Twitch-Streams. Grund waren Äußerungen der Community auf Reddit.

Um wen geht es? Mark Zimmermann, besser bekannt als ohnePixel, ist der größte deutsche Streamer und obendrein einer der reichweitenstärksten Content-Creator zum Taktik-Shooter Counter-Strike 2. Allein auf Twitch hat er bei über 3 Millionen Followern durchschnittlich über 42.000 Zuschauer.

Im vergangenen Jahr spielte ohnePixel in seinen Streams aber auch vermehrt andere Games, darunter etwa Forza Horizon 6, Minecraft oder Elden Ring. Zudem kündigte er weitere Gaming-Projekte an. Mit einem Teil seines Contents sind manche Zuschauer aber nicht zufrieden, was sich nun in einem Stream auf die Stimmung des Creators auswirkte.

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Community treibt Streamer zu Tränen, weil er „die falschen“ Spiele spielt

Das ist im Stream vorgefallen: Während seines Streams am Freitag, dem 9. Oktober 2026, trat ohnePixel einen Moment vom Bildschirm weg, weil er mit den Tränen kämpfte.

Wenige Minuten vorher schaute der Streamer kurz nach Beginn der Liveübertragung in sein persönliches Subreddit. Dort kann die Community etwa über den Stream sprechen oder besondere Skins präsentieren, die sie in CS2 gezogen oder gekauft haben.

Es kommt aber auch immer wieder zu kritischen Posts gegenüber dem Streamer und dessen Content. So sah ohnePixel während des Streams gleich mehrere Posts, die sich darüber beschwerten, der Streamer würde vermehrt „AI Slop Games” spielen. Nutzer waren „genervt“, dass er „tatsächlich gute Spiele” aufschiebe.

ohnePixel reagierte darauf mit Unverständnis: „Wenn die sich beschweren, warum gehen sie nicht einfach? Ich will machen, worauf ich Bock habe.“ Anschließend nahm die ganze Situation ihn emotional merklich mit:

Ich hätte echt nicht auf Reddit gucken sollen. Jetzt habe ich einfach nur noch Bock, offline zu gehen. Manche dieser Posts sind einfach … Was wollt ihr eigentlich von mir? Bin ich euer Roboter? Spiel das, jetzt spiel das. […] Das ist wirklich frustrierend. Ich will nicht wie eine Heulsuse klingen, aber was sind das für Posts? Das macht mich traurig. Ich streame, weil es mir Spaß macht, aber dann hasst jeder in der Community das, was ich streame.

Als ein Zuschauer schrieb, man könne nicht jeden glücklich machen, antwortete ohnePixel: „Das Ding bei Reddit ist ja, dass es ein Upvote-System hat. Was die Mehrheit denkt, landet also ganz oben, oder nicht? Ich denke mir dann: ‚Okay, ist das wirklich so?‘ […]” Kurz darauf kam ohnePixel der Gedanke, den gesamten Subreddit einfach zu löschen. Alternativ würde er dort einfach nicht mehr zu Beginn eines Streams reinschauen.

Einige Minuten später musste der Streamer dann tatsächlich eine kurze Pause einlegen und etwas durchatmen: „Jetzt bin ich in so einer traurigen Stimmung. Wie komme ich da wieder raus?“, sagte er und ergänzte, „Normalerweise weine ich nicht. Es ist nur … Ich streame, weil es mir Spaß macht. Ich streame, weil ich meine Community liebe, und jedes Mal, wenn ich auf Reddit schaue, macht es ‚Bamm, Bamm‘.“

ohnePixel ging für ein paar Minuten aus dem Bild heraus, fügte von dort jedoch abermals an, dass er den Subreddit vielleicht wirklich löschen werde.

Das sind die Reaktionen: Ein Teil der Community nahm die Situation als Anlass, um ohnePixel zu zeigen, dass es doch jede Menge Zuschauer in seiner Community gibt, die seinen Content mögen und ihn gerne schauen. Viele richteten auf Reddit liebe Worte an den Streamer, schossen verbal gegen die negativen Poster und unterstützten den Gedanken, den Subreddit komplett zu löschen.

Auch der bekannte Streamer Jynxzi reagierte auf Twitch auf die Situation und erklärte: „Wenn du Streamer bist, gibt es niemanden, der dich mehr hasst, als deine Twitter-Community und deine Reddit-Community […]. ohne, diese Scheiße sollte dich nicht beeinflussen. Deine wahre Community sind die Leute, die deine Streams schauen. Die Leute, die dich wirklich mögen, gehen nicht in eine Reddit-Community und reden Mist über dich.“

Andere Streaming-Größen haben bereits ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch Gronkh hatte etwa schon Ärger mit seiner Community auf Reddit. 2025 ging es so weit, dass er erklärte, manche Posts auf Reddit sogar eigenhändig löschen zu wollen. Mehr dazu hier: Gronkh bekommt Kritik, nachdem ein Fan-Kanal schließt: „Hat mich mehr mitgenommen, als ich zugeben mag“