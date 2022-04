OGame gehört zu den bekanntesten Namen im Bereich MMOs. Das dürfte daran liegen, dass früher so ziemlich jeder Zugang dazu hatte, selbst mit miesen Rechnern. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es das Spiel nun und die Entwickler haben Pläne für die Zukunft: eine Erweiterung und Umsetzung für Mobile.

Was ist das für ein Spiel? OGame ist eigentlich ein klassisches Free2Play-Browser-Game mit schickem Sci-Fi-Flair. Ihr fangt mit einem einzigen Planeten an, den ihr langsam ausbaut und euch dabei in der Galaxie ausbreitet.

Immer neue Planeten fallen unter eure Herrschaft, ihr baut eure Wirtschaft und euer Militär aus. Alleine oder in einem Clan („Allianz“) arbeitet ihr dann daran, die Galaxie langsam unter eure Kontrolle zu bekommen.

Einen besonders hohen grafischen Anspruch haben OGame und Konsorten dabei nicht. Ihr plant vor allem über Klicks und Zahlen eure nächsten Schritte. Gegen echtes Geld können bestimmte Vorteile erkauft werden.

Grob kann man also sagen: OGame ist mehr eine Wirtschafts-Simulation, in der ihr euer Imperium möglichst gut planen und gegen hunderte andere Spieler in eurer Galaxie verteidigen müsst. Erschaffen wurde es übrigens alleine vom deutschen Entwickler Alexander Rösner alias „Legor“. Heute arbeitet ein ganzes Team vom Anbieter Gameforge aus Karlsruhe daran.

5 alte MMORPGs, die immer noch aktiv gespielt werden

Was macht es so besonders? OGame ist eines der ersten Browser-Games seiner Art und es läuft bereits 20 Jahren ohne Pause. Da es im Internet-Browser läuft und kaum Rechenleistung frisst, können selbst Spieler mit schlechter Hardware problemlos mitmachen.

Die große Besonderheit, für die OGame bekannt ist, sind die Angriffe. Ihr seht, wenn euch jemand angreift und könnt mit richtigem Timing verhindern, dass eine absolute Militärmacht eure gesamte Flotte vernichtet.

Wer heute so um die 30 ist, dürfte sich noch daran erinnern: Dutzende Schüler stellten sich den Wecker, damit sie nachts um 4:38 Uhr auch ja wach sind, um ihre Flotte in Sicherheit zu bringen oder einen Angriff zu fliegen. Hat man halt in der Mathe-Stunde den Schlaf nachgeholt …

Zwischendurch wurden immer wieder neue „Welten“ mit besonderen Regeln geöffnet – etwa mit höheren Produktionsraten oder schnellerem Spielablauf. So wurde für Abwechslung und frischen Wind gesorgt. Nun haben die Entwickler noch größere Pläne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Erweiterung bringt 4 Völker, OGame kommt noch 2022 auf Android und iOS

Im Sommer 2022 steht „das größte Update seit fast 10 Jahren“ an. Unter dem Namen „Lifeforms“ werden vier spielbare Spezies ins Spiel eingeführt:

Menschen

Rock’tal

Mechas

Kaelesh

Jede Spezies bekommt ihre eigenen Gebäude und Technologien. Auf jedem Planeten gibt es eine andere Lebensform und ihr sollt als Spieler die Vorteile kombinieren, um eine möglichst starke Zivilisation zu gründen.

Außerdem wird OGame noch 2022 auf Smartphones und Tablets mit Android und iOS erscheinen. Wann genau, das ist noch nicht bekannt. Mobile ist ein stetig wachsender Markt und wenn ihr euch einmal mit mobilen Spielen versuchen wollt, lohnt sich auch ein Blick ins kommende Diablo Immortal:

Diablo Immortal verrät Release-Datum und kündigt PC-Version an: „Wird das größte Diablo bisher“