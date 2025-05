Der Spieler eines legendären Rollenspiels wird mit seinem Charakter erst im Jahr 2091 spielen können, und das nur, weil er zu geschickt mit Magie umgegangen ist

Rollenspiele von Bethesda sind dafür bekannt, dem Spieler viel Freiheit zu geben. Im neuen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kann man mit dem Magiesystem experimentieren. Ein Spieler war so gut, dass er seinen Charakter für 66 Jahre unbrauchbar gemacht hat.

Was hat der Spieler getan? Am 22. April 2025 erschien mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered eine Neuauflage zum legendären Rollenspiel von Bethesda. Auch wenn der Titel zum Release einige Probleme mit sich brachte, verliebten sich viele Spieler erneut in die Fantasy-Welt.

Als Spieler kann man, Bethesda-typisch, mit der Welt und dem System herumexperimentieren. Besonders spannend ist dabei das Magiesystem. Ein Spieler auf Reddit hat das jetzt aber so manipuliert, dass er sich selbst für 66 Jahre paralysiert hat. Mit einem einzigen Zauber.

Das Magiesystem von Oblivion Remastered bietet viel Freiheit

Wie hat der Spieler sich selbst so lange paralysiert? Auf Reddit postete der User Vaverka einen Screenshot seines aktuellen Status. Er ist vom Zauber Paralyse betroffen und das für ganze 2.097.762.304 Sekunden, umgerechnet sind das etwa 66 Jahre.

In Oblivion kann man als Spieler Zauber modifizieren und dadurch Parameter wie Dauer, Stärke oder den Effekt verändern. Nutzt man dann noch Eigenheiten des Spiels, dann kann man absurde Effekte erreichen, wie eben der Spieler.

Leider gibt der Spieler keine Erklärung, wie er auf die absurd hohe Dauer gekommen ist, aber der User laxnut90 (via Reddit) hat eine Vermutung. Er glaubt, der Spieler habe mehrfach seine eigene Schwäche gegen Magie verstärkt, wodurch die Paralyse-Dauer gestiegen ist.

Wie reagiert die Community? Der Post kommt ziemlich gut an. Aktuell hat er über 16.300 Upvotes und über 240 Kommentare (Stand: 23.05.2025, 09:10 Uhr). Die Kommentare amüsieren sich nicht nur über den langen Zeitraum und was er in der Welt von Oblivion bedeuten würde, sie scherzen auch noch über andere Spiele: Nur noch ein paar Jahre bis zu GTA 6, nachdem du aufgewacht bist! (via Reddit).

Oblivion Remastered zeigt, dass auch ein fast 20 Jahre altes Spiel eine große Spielerschaft fesseln und faszinieren kann. Für Fans der Reihe bietet das Remaster neben hübscherer Grafik aber auch die gute alte Erfahrung und auch alte Easter Eggs: Ein 19 Jahre altes, geheimes Easter Egg aus Oblivion hat es auch ins Remaster geschafft und kann euch übel beleidigen