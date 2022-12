Nvidia will, dass Gamer nach Grafikkarte statt nach Schweiß riechen – Bringt Deo für die RTX 3060 & 3050

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Deo und Duschbad sind dabei lediglich ein kleines Gimmick, denn in einem versteckten Fach in der Geschenkbox befindet sich der eigentliche Preis. Das SPHYNX: Ampere kommt mit einem von zwei Gaming-Notebooks:

Woher bekomme ich das Deo? Der Plan ist, die Pflegeprodukte zusammen mit zwei Laptops über Social-Media-Kanäle zu verlosen. Ihr solltet also auf Twitter und Co. die Augen offen halten nach Angeboten. Für Teilnehmer aus Deutschland kennen wir aktuell noch kein Gewinnspiel.

Wonach genau das riechen soll, weiß bisher kaum jemand so genau. Nvidia verspricht lediglich die „fortschrittlichste Plattform für extreme Frische, die ihr je gesehen habt“ und die Möglichkeit, euch „mit RTX abzuduschen“ – was auch immer das heißen mag.

Was ist das für ein Deo? „SPHYNX: Ampere“ heißt der Duft und kommt in Form eines Deorollers und einer kleinen Flasche mit Duschgel in einer schicken Geschenk-Verpackung. Wer den Toaster von Razer schon seltsam fand, wird hier wohl nur den Kopf schütteln.

