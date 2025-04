Die nutzlosesten magischen Artefakte in Baldur’s Gate 3, die ihr Gale zum Fraß vorwerfen könnt

Alles, was ihr zu dem interessanten MMO “Palia” wissen müsst – in 2 Minuten

Wenn ihr am Ball bleibt und die nötigen Ressourcen in Gale investiert, kann er zu einem durchaus mächtigen Magier werden, der euer Team mit starken Zaubern und tiefen Gesprächen unterstützt. Wenn ihr stets ein offenes Ohr habt und ihm eure Zeit widmet, wird er das sehr schätzen. Und das könnte über eine platonische Freundschaft hinaus gehen: Baldur’s Gate 3: Gale Romance Guide – So zaubert ihr euch in sein Herz

Ein neuer Zaubertrick in Baldur’s Gate 3 macht Kämpfer so stark wie Paladine, und das ohne Eid

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Jeder verbündete Begleiter in Baldur’s Gate 3 kommt mit seinen eigenen Wehwehchen. Einer braucht frisches Blut, eine Andere höllisches Metall, und ein weiterer Begleiter… möchte sich magische Artefakte einverleiben. Und das dringlichst. In diesem Artikel nennen wir euch die nutzlosesten dieser Artefakte, um Gale zu füttern.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to