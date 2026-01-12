Nutzer bringt sich in Lebensgefahr für einen Lüfter – zeigt, warum manche Hardware lieber geschlossen bleiben sollte

Ein Redditor möchte einen Lüfter aus einem Teil seines alten PCs ausbauen. Dabei bedenkt er aber nicht, dass manche Teile nicht zum Recyceln geeignet sind. Seine Rüge holt er sich anschließend in einem Beitrag ab.

Was ist das Problem? Der Bastler Turbulent_Mine25 schreibt in einem Reddit-Post vom 11.01.2026, dass ein alter PC von ihm nicht anging. Daraufhin habe er den Lüfter des Netzteiles ausbauen wollen.

Dafür entfernte er das Gerät vom Stromnetz und löste laut eigenen Angaben einige Schrauben, um in das Innere der Komponente zu gelangen. Dabei habe er etwas auf der Platine berührt.

Zwar sei nichts passiert, dennoch fragte er in seinem Post, ob er ein Idiot sei und sich beinahe selbst geschockt hätte oder sich die Teile der Hardware schnell genug entladen, um so etwas zu verhindern.

Daraufhin erklärt ihm TheKitler im derzeitigen Top-Kommentar (Stand 12.01.2026), dass er sich ernsthaft hätte verletzen können oder im schlimmsten Fall dabei hätte sterben können. Das ist auch nicht das erste Mal, dass jemand für denselben Fehler von der Community zurechtgewiesen wurde.

Netzteile leiten Strom nicht nur an Hardware weiter

Warum ist das Teil so gefährlich? Die Komponente enthält sogenannte Kondensatoren, welche Strom von der Steckdose umwandeln und anschließend an euren PC weiterleiten. Hier kommt aber das Problem: Selbst ausgeschaltet und nach langer Zeit können Kondensatoren und andere Teile der Stromzufuhr noch eine elektrische Ladung besitzen.

Das ist extrem gefährlich und diese Ladung kann bei Kontakt auf den Menschen übergehen und ihm ernsthafte Schäden zufügen oder im Extremfall zum Tode führen. Deswegen empfehlen wir ausdrücklich: Keine Netzteile aufzuschrauben, selbst wenn ihr euch sicher seid, dass ihr wisst, was ihr tut. Das Risiko ist es nicht wert!

Hersteller warnen sogar auf ihren eigenen Websites vor dem Öffnen, wie zum Beispiel Corsair. Sie schreiben: „Es ist zwar alles möglich, und Sie brauchen nur einen Schraubenzieher, um Ihr Netzteil zu öffnen, aber das kann unglaublich gefährlich sein.“

Sie empfehlen außerdem, zur Reinigung die Komponente mit Luftdruck und einem trockenen Tuch abzuwischen. Wie wichtig die Reinigung von Computern ist, zeigt ein anderer Bastler, der sich über einen PC beschwert, den er reinigen muss.

Nutzt die verlängerte Garantie von Herstellern

Was kann ich tun, wenn ein Netzteil defekt ist? Für diesen Fall habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt je nach Nutzungszeitraum die Garantie in Anspruch nehmen. In der EU habt ihr mindestens zwei Jahre Garantieanspruch auf Hardwareprodukte, aber viele Hersteller wie zum Beispiel Seasonic bieten auf ihrer Website drei bis zwölf Jahre an, je nach Produktserie. Achtet darauf, dass die Garantiebestimmungen erfüllt wurden, die je nach Hersteller variieren.

Tauscht das Netzteil aus. Wenn ihr den Verdacht hegt, dass eure Stromzufuhr defekt ist, solltet ihr sie lieber austauschen. Denn im schlimmsten Fall kann es eure Hardware beschädigen oder gar Brände auslösen.

Deswegen weisen wir nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ihr keine Netzteile aufschrauben solltet. Sie können extrem gefährlich sein und euch großen Schaden zufügen oder euren PC zerstören. Passt außerdem auf, dass ihr nur mitgelieferte originale Kabel eines Herstellers verwendet, denn ein Gamer warnt, dass ihr mit einem winzigen Fehler eure teure PC-Hardware in Brand stecken könnt