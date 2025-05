Die Community ist entsetzt: Ein Spieler öffnet ein Bauteil seines Gaming-PCs, von dem ihr unbedingt die Finger lassen solltet

Ein Spieler stellt fest, dass sich sein Gaming-PC ständig ausschaltet. Aus diesem Grund schraubt er ein Bauteil auf, welches gefährlich ist: Das Netzteil.

Was hat der Spieler gemacht? Der Nutzer berichtet auf Reddit, dass sich sein Computer beim Gaming regelmäßig plötzlich von selbst abschaltet. Da er sich das Problem nicht erklären konnte, öffnete er seinen Computer. Und hier stellte er fest, dass vermutlich das Netzteil der Übeltäter sein müsse. So erklärt er auf Reddit:

Ich überprüfte mein Netzteil und es war tatsächlich sehr heiß und musste mit dem Schalter für mehrere Sekunden ausgeschaltet werden, bevor ich den Computer neu starten konnte. Überhitzt mein Netzteil und löst eine Sicherung aus oder so? Ich nahm es auseinander und reinigte es aus und das schien für ein bisschen zu arbeiten, aber es passiert wieder und ich erwäge den Kauf eines neuen PSU.

Ein Netzteil zu öffnen kann lebensgefährliche Folgen haben und lohnt sich nie

Warum sollte man vom Netzteil die Finger lassen? Das Netzteil in eurem Computer arbeitet in der Regel mit hohen Spannungen. Die internen Komponenten eines Computernetzteils können auf der Eingangsseite hohe Spannungen (230 V Wechselstrom in DE) und auf der Ausgangsseite mehrere hundert Volt (12 V, 5 V und 3,3 V Gleichstrom) führen. Der Kontakt mit diesen Spannungen kann zu einem Stromschlag führen, der tödlich sein kann.

Das liegt daran, weil das Netzteil in eurem Computer den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom transformiert. In Deutschland kommt aus der Steckdose normalerweise Wechselstrom mit einer Spannung von 230 Volt.

Das Problem sind vor allem die verbauten Kondensatoren. Netzteile enthalten große Kondensatoren, die auch nach dem Herausziehen aus der Steckdose erhebliche elektrische Ladungen speichern können und das teilweise über Tage oder sogar über Wochen. Selbst wenn ihr euren Computer von der Steckdose getrennt habt, kann das Netzteil weiterhin lebensgefährlich sein. Denn die Kondensatoren können einen gefährlichen Stromschlag verursachen, wenn sie berührt werden.

Ist euer Netzteil beschädigt, dann wendet euch am besten an den Hersteller oder an einen erfahrenen Techniker. In der Regel kostet euch ein Netzteil nicht mehr als rund 100 Euro und das Geld ist es wirklich nicht wert, sein Leben dafür aufs Spiel zu setzen (via corsair.com).

