Nutzer kauft Upgrade für seinen Gaming-PC, bekommt 3 Samsungs-SSDs im Wert von 1.200 Euro umsonst dazu

Ein Nutzer kauft auf dem Flohmarkt eine gebrauchte Zusatzkarte für seinen Computer. Als er das Modell zu Hause öffnet, findet er darin 3 vergessene SSDs. Solche Fehler passieren immer wieder, denn Hardware wird häufiger von Verkäufern vergessen.

Das englischsprachige Magazin TomsHardware berichtet, dass der Instagram-Nutzer @whateversunnyfinds (Sunny) eine unscheinbare PCIe-Erweiterungskarte von Asus für 30 Dollar auf dem Flohmarkt ergattert haben soll.

Der eigentliche „Schatz“ steckte angeblich jedoch im Inneren der Erweiterungskarte. Denn hier steckten wohl bereits 3 Samsungs-SSDs. Und diese sind in der aktuellen Speicherkrise, wo es keine günstigen SSDs mehr zu kaufen gibt, ein echter Glücksfund.

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Nutzer vergessen regelmäßig SSDs und altes Zubehör auf Mainboards

Was ist die Hardware heute wert? Schaut man sich die aktuellen Preise von SSDs an, dann sind die 3 Samsungs-SSDs derzeit etwa 1.200 Euro wert. Laut Geizhals zahlt ihr derzeit jeweils mindestens 410 Euro pro 2-TB-M.2-SSD und die Kosten steigen seit Monaten kontinuierlich an. Da SSDs von dem KI-Boom derzeit ebenso betroffen sind wie Arbeitsspeicher-Module, könnten die Preise noch weiter steigen.

Passieren solche Fehler häufiger? Ja, solche Missgeschicke passieren auf dem Gebrauchtmarkt immer wieder: Spieler verkaufen ihren alten Computer oder ihre PS5 und vergessen dann ihre SSD aus dem Gerät zu nehmen. In den meisten Fällen hat der Verkäufer dann einfach „Pech“, weil die Käufer diese Funde in der Regel behalten und selber weiterverwenden. Vor ein paar Jahren war der finanzielle Verlust auch noch nicht so groß, wie er es heute dank des KI-Hypes ist. Hier kann aus Vergesslichkeit schnell ein finanzieller Schaden über mehrere hundert Euro entstehen.

Es gibt aber auch positive Ausnahmen: In einem Fall kaufte ein Nutzer ein gebrauchtes Mainboard und fand darauf ebenfalls die alten M.2-SSDs des Vorbesitzers. Doch anstatt sie zu behalten, meldet er sich beim Verkäufer: Spieler kauft Mainboard, findet überraschend zwei SSDs: Anstatt sie dreist zu behalten, macht er genau das Richtige