Nur noch wenige Stunden: Rabatt der Mehrwertsteuer bei MediaMarkt endet in Kürze

Nur noch bis 23:59 Uhr am 18. Oktober 2026 gibt es bei MediaMarkt die Mehrwertsteuer auf zahlreiche Artikel erlassen.

"Mehrwertsteuer geschenkt"-Aktion bei MediaMarkt

Jetzt zum Angebot

Letzte Chance für die aktuelle Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt, bei der registrierte myMediaMarkt-Kunden zusätzliche Preisnachlässe bekommen. Mit dem bisher wohl günstigsten OLED-Gaming-Monitor überhaupt hatten wir bereits ein überaus lohnendes Angebot vorgestellt, aber es gibt noch diverse andere Produkte, die teilweise ebenfalls neue Tiefpreise erreicht haben.

Mit dabei ist zum Beispiel ein weiterer OLED-Gaming-Monitor in Form des LG UltraGear 27GX704A-B.AEU, der gegenüber der Preisempfehlung um 51 Prozent rabattiert ist. Auch Fernseher sind mit von der Partie, wie beispielsweise der 77 Zoll große LG OLED77G67LW, den es im Vergleich 46 Prozent günstiger gibt.

Besonders günstig sind beispielsweise auch das Gaming-Headset Logitech G Pro X mit Ständer und insgesamt 53 Prozent Rabatt oder die Smartwatch Garmin Fenix 9 mit einer Preisreduzierung von 25 Prozent gegenüber der Preisempfehlung. Alle qualifizierten Artikel der Aktion findet ihr auf der Übersichtsseite bei MediaMarkt.

Mit dabei sind Artikel aus den Bereichen Haushaltsgroßgeräte, TV und Audio, Computer und Büro, Haushalt und Wohnen, Staubsauger und Reiniger, Smartphones und Wearables, Gaming, Gesundheit und Körperpflege, Smart Home, Foto und Drohnen, Computer-Zubehör, Spielzeug und Baby sowie Sport und Freizeit.

Bei der “Mehrwertsteuer geschenkt”-Aktion von MediaMarkt gibt es auf teilnehmende Produkte effektiv 15,966 Prozent Rabatt. Die Berechnung bezieht sich auf den Mehrwertsteueranteil im ursprünglichen Bruttopreis. Ein Artikel für 119 Euro kostet während der Aktion beispielsweise 100 Euro. Auch bei Saturn läuft die Aktion.

Weitere Angebote: Xbox-Controller, Gaming-PCs, OLED-TV und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der neueste Xbox-Controller von Microsoft sowie vier Gaming-PCs, die sich besonders gut für Battlefield-Fans eignen. Außerdem gibt es einen brillanten OLED-TV mit Ambilight zum Tiefpreis sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell auch nach dem zurückliegenden Prime Day noch zum Tiefpreis schnappen könnt.

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