Der neueste Xbox-, PC- und Mobile-Controller von Microsoft ist “klein, aber oho” und kann jetzt vorbestellt werden

Microsoft hat kürzlich mit dem Xbox Nano Controller eine verkleinerte Version seines Standard-Gamepads vorgestellt und zur Vorbestellung freigegeben.

Xbox Nano Controller

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‎Mit Abmessungen von gerade mal 7,1 × 5 × 14,6 Zentimetern bei lediglich 100 Gramm Gewicht soll der neue Xbox Nano Controller perfekt für unterwegs oder als günstiger Zweitcontroller geeignet sein und in jede Tasche passen. Microsoft sieht das neue Modell zudem als Einstiegs-Setup, das auch ideal für kleinere Hände passt.

Dabei gibt es das gewohnte Controller-Tastenlayout des Xbox-Standard-Gamepads, gepaart mit einer programmierbaren Action-Taste für Funktionen, auf die ihr schnell zugreifen möchtet. Kompatibel ist der Mini-Controller aber nicht nur mit Xbox-Konsolen, sondern auch Windows-PCs, iOS, Android und ausgewählten Smart-TVs.

Es handelt sich natürlich passenderweise um einen kabellosen Controller mit Xbox-Wireless- und Bluetooth-Technologie, der anders als das Standardmodell auf einen fest integrierten Akku setzt, welcher wiederum per USB-C wiederaufladbar ist und laut Microsoft lange durchhalten soll.

Weitere Details findet ihr beispielsweise auch bei Amazon. Dort kann der neue Xbox Nano Controller seit Kurzem vorbestellt werden und soll am 4. November erscheinen. Dazu gibt es auch Amazons übliche Vorbesteller-Preisgarantie, bei der ihr den geringsten Preis zahlt, falls sich dieser bis zum Release noch ändert.

Xbox Nano Controller für 49,99 Euro bei Amazon

Wer es lieber in Standardgröße mag, kann seit Kurzem übrigens auch wieder die grüne und halbdurchsichtige X25 Special Edition des Xbox Wireless Controller vorbestellen, die schon Mitte des Jahres vorgestellt wurde und bereits am 20. Oktober erscheinen soll. Hier gibt es im gewohnten Formfaktor einige Anspielungen an das ursprüngliche Controller-Design der ersten Xbox. Alternativ gibt es den zuletzt schnell vergriffenen Controller auch bei MediaMarkt und bei Saturn.

Xbox Wireless Controller – X25 Special Edition für 79,99 Euro bei Amazon

Weitere Angebote: Gaming-PCs, OLED-TV und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel vier Gaming-PCs, die sich besonders gut auch für Battlefield-Fans eignen. Außerdem gibt es einen brillanten OLED-TV mit Ambilight zum Tiefpreis sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell auch nach dem abgelaufenen Prime Day noch zum Tiefpreis schnappen könnt.

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