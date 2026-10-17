OLED-Monitor zum Rekordpreis schnappen: Rabattaktion bringt neuen Meilenstein im Marktgefüge

Einen sehr gut bewerteten OLED-Gaming-Monitor bekommt ihr aktuell rekordverdächtig günstig bei MediaMarkt und Saturn.

OLED-Gaming-Monitor um 42% reduziert mit myMediaMarkt

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MediaMarkt rabattiert bis zum 18. Oktober für registrierte myMediaMarkt-Kunden wieder die Mehrwertsteuer und im Zuge dessen gibt es mit dem AOC Q27G4ZDR einen hervorragenden OLED-Gaming-Monitor um satte 42 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Auch bei Saturn läuft die Aktion.

Bereits der unrabattierte Preis wäre laut Vergleichsseiten der historische Tiefpreis für das Modell, das auch sonst einer der günstigsten OLED-Gaming-Monitore überhaupt ist. Durch den Mehrwertsteuerrabatt lassen sich aber nochmal über 50 Euro sparen und meines Wissens nach gab es bisher keinen so günstigen OLED-Gaming-Monitor für deutlich unter 300 Euro.

Das matte Panel mit Quantum-Dot-Technik von Samsung liefert euch tiefe Schwarzwerte sowie überragende Kontraste und Farben. Auf 26,5 Zoll gibt es hier WQHD-Auflösung mit flüssigen 240 Hertz und nur 0,03 Millisekunden Grau-zu-Grau-Reaktionszeit, während außerdem HDR10-Support mit an Bord ist.

Dazu wird AdaptiveSync mit G-Sync-Kompatibilität zur Bildsynchronisation geboten sowie diverse Anschlüsse mit HDMI 2.1, USB-Hub und mehr. Der Standfuß ist höhenverstellbar, drehbar, neigbar und bietet auch eine Pivot-Funktion. Obendrein gibt es verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Game-Genres und drei Jahre Garantie.

OLED-Gaming-Monitor zum Rekordpreis: AOC Q27G4ZDR kostet nur 276,47 Euro statt 469 Euro für registrierte myMediaMarkt-Kunden

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt. In den Rezensionen dort kommt das Modell mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen ziemlich gut weg und auch im Test der Webseite MYC Media konnte der Monitor fast durchweg überzeugen und erhielt 9,4 von 10 Punkten, ohne sonderlich große Kritikpunkte.

Mit dem Q27G4ZDR hat AOC einen 26,5″ großen QD-OLED-Monitor in seinem Sortiment, welcher in unserem Test fast auf ganzer Linie überzeugen konnte. Das verbaute QD-OLED-Panel sorgte in unserem Test durchweg für sehr detailgetreue Farben und brachte auch eine gute Helligkeit mit, welche dafür sorgte, dass wir auch wichtige Details, welche in einem schattierten Bereich lagen, zu jeder Zeit gut erkennen konnten. […] MYC Media

Pro sehr gute Verarbeitung

sehr gute Bildqualität

gute Ergonomie und Einstellmöglichkeit

werkzeugfreie Montage Contra sichtbares Netzkabel

kein USB-C Eingang

keine integrierten Lautsprecher

Weitere Angebote: Xbox-Controller, Gaming-PCs, OLED-TV und MMO-Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel der neueste Xbox-Controller von Microsoft sowie vier Gaming-PCs, die sich besonders gut für Battlefield-Fans eignen. Außerdem gibt es einen brillanten OLED-TV mit Ambilight zum Tiefpreis sowie eine geniale MMO-Maus, die ihr euch aktuell auch nach dem zurückliegenden Prime Day noch zum Tiefpreis schnappen könnt.

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