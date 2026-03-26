Für NoWay ist die neue Season in LoL richtig „geil“, will trotzdem seine Challenge abbrechen, weil das Spiel nicht fair ist

NoWay stellt sich mal wieder einer Challenge in League of Legends. Dieses Mal steht er kurz vorm Abbruch, da das Spiel nicht mehr fair ist, obwohl die Season richtig „geil“ sei.

Was läuft bei NoWay für eine Challenge? NoWay möchte aus seiner Comfortzone heraus und eine neue Rolle bis auf den höchsten Rang spielen. Als Jungler versucht er derzeit, nach ganz oben zu kommen, wäre da nicht das große LP-Problem in den hohen Rängen.

LP sind Ligapunkte, die bei einem Sieg erhalten oder bei einer Niederlage verloren werden. Mit genug LP steigt man schließlich einen Rang auf.

Was ist das Problem? In einem neuen Video auf YouTube spricht NoWay über seine aktuelle Jungle-Challenge. Dort stehe er kurz vor dem Abbruch, sollte es für ihn nicht mehr gut laufen.

Das größte Problem sei die LP-Inflation in seinem Rangbereich. NoWay nennt direkt ein Beispiel und zeigt den LP-Zuwachs von seinem Jungler Agurin aus der Zeit mit NNO, dem deutschen „Renter-Team“. Laut NoWay erhalten sogenannte Legacy-Accounts, die schon länger spielen, aktuell mehr LP. Neue Accounts, wie der von NoWay für die Challenge, erhalten hingegen weniger LP.

Was es noch unfairer macht, sei die Tatsache, dass es bei einer Niederlage für Agurin wenig LP-Verlust gibt und für NoWay mehr. Die Zahlen sehen bei den beiden Spielern so aus:

Agurin: 30 LP für einen Sieg und -10 für eine Niederlage.

NoWay: 21 LP für einen Sieg und -19 LP für eine Niederlage.

NoWay sagt weiter Folgendes zur aktuellen LP-Inflation: „Das System ist unfair für neue Spieler.“

NoWay findet die Season richtig „geil“, aber das Matchmaking ist ein Problem

Was sagt NoWay zur Season und zum Matchmaking? Laut NoWay sei die neue Season einfach richtig „geil“. Als Grund nennt er das aktuelle Balancing der vielen Champions und Items. Jedoch gibt es ein weiteres Problem in der Highelo, also dem Bereich, in dem die richtig guten Spieler unterwegs sind.

Laut NoWay sei das allerdings auch die erste Season, die aufgrund des Matchmakings für ihn unspielbar sei. Ein Grund sei dafür eine neue Regel, die den Highelo-Spielern erlaube, als Duo-Team zu spielen. Das war vorher nicht möglich und es konnte nur Solo gespielt werden.

Er nennt auch wieder ein Beispiel, in dem Agurin als Rang-10-Spieler mit dem Rang-5-Spieler zusammenspielt und viele Runden gewinnt. Mit dem hohen LP-Zuwachs beim Sieg schnellt die Obergrenze der LP in die Höhe.

Was wäre die Lösung für das Problem? NoWay ist der Meinung, dass es einen LP-Reset geben müsse. Er habe die Befürchtung, dass es innerhalb der hohen Ränge eine zu große LP-Spanne gäbe. Laut ihm müssten Spieler von einem der niedrigsten Ränge bis zum Rang Master ca. 2.800 LP sammeln.

Weiter sagt NoWay, wenn die Highelo-Spieler in diesem Tempo weiter aufsteigen würden, könnten die LP bis zu 6.000 gehen und die Master-Spieler müssten die gesamte Rangleiter ein zweites Mal hochklettern. Diese Zahlen sind von NoWay nur ein Beispiel.

Während Highelo-Spieler wie Agurin immer weiter nach oben auf der Rangliste klettern, endete das erste große Turnier 2026. Dort hat einer der schlechtesten Champs in LoL die Profis dominiert. Ein Spieler erklärt, weshalb er so stark sei: Ein Champion dominiert das erste große LoL-Turnier 2026, Spieler erklärt, warum er so stark ist