Der Twitch-Streamer Noway hat den höchsten Rang in League of Legends in der neuen Season erreicht. Dabei hat er über sein Leben geredet und wie es aussehen würde, wenn er nicht Content-Creator geworden wäre.

Was hätte Noway statt des Streamens gemacht? In einem neuen YouTube-Video spricht der Twitch-Streamer über seinen Werdegang, bevor er mit Twitch richtig durchstartete.

Laut ihm, habe er sein Leben mit dem Gaming eigentlich an die Wand gefahren, später jedoch großes Glück gehabt, als Content-Creator arbeiten zu dürfen. Nach seinem Abitur startete er sein erstes Studium. Mit diesem Weg war er allerdings unzufrieden und studierte schließlich einen anderen Berufszweig, mit dem er ins Familienunternehmen hätte einsteigen können.

Das zweite Studium zog sich in die Länge und er wurde zu einem sogenannten Langzeitstudenten. Noway redet von 12 Semestern, wobei sechs Semester die Regelstudienzeit gewesen seien.

Noway sagt selbst, dass er während des Studiums immer nur gezockt habe und die Strategie des Bulimie-Lernens verfolgte. Diese Strategie bezeichnet das kurzfristige Lernen für eine Prüfung und das anschließende „Ausspucken“ der Informationen, da diese nach Abschluss der Prüfung nicht mehr benötigt werden (brain-effect.com).

Anschließend sagt der Streamer Folgendes: „Ich könnte garnichts. Ich wäre völlig nutzlos auf dem Arbeitsmarkt.”

Noway hatte richtig viel Glück

Was ist bei Noway passiert? Im Video redet er ebenfalls darüber, wie viel Glück er als Twitch-Streamer habe. Nachdem einer der größten deutschen LoL-Creator, Saitain, aufhörte, habe die LoL-Community jemanden Neuen gebraucht, und Noway war zu diesem Zeitpunkt da.

Riot hat ihn dann ebenfalls unterstützt und zu verschiedenen LoL-Events bis nach Amerika eingeladen. Auch seine Fans waren natürlich an seiner Karriere beteiligt. Explizit spricht er von einem Zuschauer, der ihm auf einen Schlag 1.500 Euro gespendet haben soll. Damit konnte er seine Miete finanzieren und schließlich weiter streamen.

Zu dieser Zeit verdiente er, laut seiner Aussage, das Geld durch „typische Studenten-Jobs” wie das Einräumen der Theken einer Bar oder den Studenten aus den Anfangssemestern bei Mathe zu helfen.

Jetzt hat Noway eine steile Karriere hingelegt. Der Twitch-Streamer stand sogar mit der LoL-Legende Faker zusammen auf der großen Bühne eines Events. Wer jedoch viel Geld durch diese Tätigkeit verdient, muss auch oft ordentlich Steuern zahlen. Noway musste in einem Monat ganze 800.000 Euro hinlegen: NoWay muss 800.000 Euro in einem Monat zahlen, weil er nicht den Steuer-Cheatcode der Twitch-Streamer nutzt

Quelle(n): youtube.com
