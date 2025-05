Spieler von No Man’s Sky ist in einer so schlechten Situation, dass ihm sogar der Chef des Studios die letzte Ehre erweist

Ein Spieler muss in No Man’s Sky seinen Permadeath-Charakter schmerzlichst verabschieden. Selbst der Chef des Entwicklers erweist ihm dabei die letzte Ehre.

Permadeath-Charaktere stellen in vielen Videospielen hohe Hürden an die Spieler. In diesem Modus sorgt ein einziger Tod dafür, dass der Charakter und der zugehörige Spielstand ausgelöscht wird und nie wieder gespielt werden kann. Eine kleine Unachtsamkeit kann also dafür sorgen, dass ihr viele Stunden an Fortschritt verliert.

Auch in No Man’s Sky könnt ihr euch dieser Herausforderung stellen. Ein Spieler auf Reddit berichtet, wie er seinen Charakter in diesem Modus verliert. Dies sorgt nicht nur für jede Menge Reaktionen aus der Community, sondern auch vom Entwickler des Spiels.

Kein Treibstoff, kein Sauerstoff, keine Chance

Was ist das Problem? Der Spieler ist mit seinem Charakter auf einem Planeten gelandet, auf dem er nicht landen wollte. Dieser Planet besteht nur aus einer kleinen Steinsäule, auf der sein Raumschiff steht.

Um ihn herum befindet sich, so weit das Auge reicht, nur Ozean. Der Planet ist außerdem voll mit toxischen Stürmen, die gewaltige Wellen verursachen.

Da der Spieler keinen Starttreibstoff mehr besitzt und auch keinen Ferritstaub, bleibt ihm nichts anderes übrig, außer „in meinem Schiff zu sitzen, die Gewitter zu beobachten und darauf zu warten, dass mir der Sauerstoff ausgeht“, wie der Spieler schreibt.

Wie das aussieht, könnt ihr in seinem Beitrag auf Reddit sehen, den wir hier für euch einbinden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ist die Reaktion des Entwicklers? Neben mehr als 12.000 Upvotes auf Reddit und fast 500 Kommentaren hat auch Sean Murray auf den Beitrag des Spielers reagiert. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den Geschäftsführer von Hello Games, dem Entwickler von No Man’s Sky.

Auf X hat er den Beitrag des Spielers geteilt und mit einem salutierenden Emoji versehen. Die Geschichte rund um den zum Tode verurteilten Charakter wurde also auch in den höchsten Kreisen des Spiels zur Kenntnis genommen und auf diese Weise gewürdigt.

Auch in anderen Spielen könnt ihr euch dieser besonderen Herausforderung stellen und mit aktiviertem Permadeath spielen. Dass hierbei nicht nur eigenes Versagen zum Verlust des Charakters führen kann, mussten Spieler im Hardcore-Modus von WoW bereits erleben: Hunderte erleben in WoW den Albtraum jedes MMORPG-Spielers: Tausende Stunden einfach weg.