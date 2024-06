In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 21.06.2024, kam es auf einem Server von World of Warcraft zu einem Massaker. Auf dem US-Server „Defias Pillager“ forderte ein Server-Lag das Leben von zahlreichen WoW-Charakteren. Denn im Hardcore-Modus hat jeder nur ein Leben und es gibt keine Gnade, selbst in so einem Fall nicht.

Das postete ein besorgter WoW-Spieler. Im offiziellen WoW-Forum postete am 21. Juni ein Gnome-Krieger (via forums.blizzard):

Ein massiver Lag-Spike habe Hunderte von Charakteren auf dem Server „Defias Pillager“ das Leben gekostet

Es war klar ein Server-Lag, er war in Eisenschmiede und habe versucht, etwas zu kaufen. Aber plötzlich ging nichts mehr, nur der Chat funktionierte noch, sonst war alles aus. Das Spiel reagierte einfach nicht mehr.

Er fordert Leute auf, zu erzählen, wie es ihnen ergangen ist.

“Tausende Spielstunden verloren”

Das sagen die Spieler: Einer sagt, hier wurden „Tausende Spielstunden verloren“ und kein Spieler sei daran schuld. Er verstehe ja, dass Blizzard hart durchgreift, aber die Tode seien 100 % Schuld des Servers – da könne es doch mal eine Ausnahme geben.

Ein anderer Spieler sagt: Er habe 20 Gildenmitglieder in dem Moment verloren.

Eine andere Spielerin ergänzt: Sie hat 50 Tage gespielt, auch Geld investiert und jetzt sei alles den Bach runter.

Da war offenbar ein Raid unterwegs und der Lag kostete viele Level-60-Charaktere ihr einziges Leben. Bildquelle: Mmorpg.org.pl

Das wäre eine Lösung: Einige Spieler fordern hier, dass Blizzard eine Ausnahme macht und zu einem Rollback greift.

Ein Rollback ist mit das Drastischste, was ein MMORPG-Entwickler unternehmen kann. Ein Rollback setzt den Server auf einen früheren Zustand zurück. Dabei verlieren alle ihren Fortschritt, den sie ab diesem Zeitpunkt bis zum Moment, an dem der Rollback kommt, erreicht haben. MMORPG-Entwickler machen das nur in ganz wenigen Fällen.

Der Albtraum für jeden, der auf Looten und Leveln steht

Das steckt dahinter: „Hardcore“ ist nichts für jeden. Grade MMORPG-Spieler leiden traditionell unter Verlustangst und stehen darauf, sich im Spiel etwas aufzubauen, Items und Level zu sammeln, immer stärker zu werden.

Zwar ist die Theorie, dass in so einem Hardcore-Spiel dann alles “wirklich” zählt, weil man immer alles riskiert, durchaus schlüssig. Aber solche Momente, unverschuldet alles zu verlieren, sind der Albtraum für jeden MMORPG-Spieler und diese Erfahrung haben in der Nacht offenbar viele gemacht.

Der Thread im offiziellen Forum von Blizzard hat knapp 130 Kommentare.

Solche Ideen wie ein Hardcore-Modus kennt man von Blizzard sonst vor allem bei Diablo 4. Hier ist es schon Tradition: Diablo 4: Der harmloseste Feind besiegt Hardcore-Spieler auf Level 85, zerstört all seinen Fortschritt