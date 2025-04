Die Nintendo Switch 2 wird dank neuer Features noch interessanter für MMO-Spieler

In der Nintendo Direct wurden die Switch 2 und ihre neuen Funktionen genauer vorgestellt. Dadurch wird die Hybridkonsole zu einer guten Alternative für kommunikative MMO-Spieler.

Für Spieler auf Nintendo Switch sieht es schlecht aus, wenn sie mit ihren Mitstreiten kommunizieren wollen. Um mit anderen Spielern zu sprechen, gibt es innerhalb der Spiele kaum Möglichkeiten dazu. Entweder können die einzelnen Gruppenmitglieder nur Smileys und voreingestellte Sätze wie in Mario Party nutzen, oder sie tippen in eine Tastatur wie in Animal Crossing: New Horizons sehr kurze Sätze ein.

Alternativ gibt es die Option, dem Voice-Chat der App zu Nintendo Switch Online beizutreten. Dafür müssen alle Beteiligten die entsprechende App aber erst einmal herunterladen, was vielen schon zu umständlich sein kann. Zudem gibt es keine Möglichkeit, die anderen Teilnehmer beim Spielen zu sehen.

Mit der Nintendo Switch 2 wird sich das ändern: Nintendo führt neue Features ein, die es euch ermöglichen, noch leichter mit anderen Spielern zu interagieren. Es gibt einige Features, die vor allem für MMO-Zocker ein großer Pluspunkt sind. Dadurch wird die Switch 2 noch sozialer als die Switch.

Die Social Features der Nintendo Switch 2 seht ihr hier im Video:

Nintendo Switch 2 erhält mehr soziale Funktionen

GameChat als direktes Sprachrohr

Ein großes Feature, das bei der Direct angekündigt wurde, ist der GameChat . Mit der Funktion können Besitzer einer Nintendo Switch 2 per Knopfdruck ein Gespräch mit ihren Freunden beginnen – jederzeit. Es ist also keine externe Software mehr notwendig, um mit anderen zu kommunizieren. Nintendo hat den Chat also mit der Switch 2 um einiges verbessert.

Das wird es vor allem für MMO-Spieler leicht machen, sich mit ihren Teammitgliedern zu verständigen. Für Aufgaben, die man zusammen mit Freunden und Fremden bewältigen muss, reichen nämlich vorgefertigte Sätze oder Smileys nicht aus, um sich mit den anderen zu koordinieren.

Das zeigt sich beispielsweise bei MMORPGs. Hier kommt es bei Raids, gigantischen PvP-Schlachten mit unzähligen Spielern und Bossen darauf an, dass die Spieler miteinander regeln, wer wo steht oder welche Skills ausführt. Ohne Kommunikation ist es nahezu unmöglich, schwierigere Routinen sauber abzuspielen.

In Final Fantasy 14 gehört es beispielsweise dazu, sich mit anderen Spielern abzusprechen, welche Klasse sich zu welchem Fleck bewegt. Ohne eine Person, die ansagt, welche Attacken als Nächstes kommen, wird es für einige schwierig, nicht zu sterben. Eine direkte Kommunikation ist hier so wichtig, da Sekunden darüber entscheiden, ob die gesamte Gruppe getötet wird.

Schwierige Bossgegner sind ohne direkte Kommunikation kaum zu bewältigen.

Die Alternative ist es, sich mit Freunden im Chat abzusprechen. Doch das ist auf Dauer nervig, da man sich erst nach jedem Durchgang absprechen und die Fehleranalyse Zeit einnehmen kann. Auch die App zum Sprachchat der Switch ist keine gute Alternative, da vielleicht nicht jeder die App herunterladen möchte.

Noch ist Final Fantasy XIV nicht für Nintendo Switch erhältlich. Doch ich kann mir vorstellen, dass es durch den Sprachchat und die verbesserte Hardware möglich sein könnte, das MMORPG jetzt auch für Nintendos Konsole zu veröffentlichen.

Auch bei Survival-Spielen wird es auf der Switch 2 leichter, sich durch den Sprach-Chat eine Aufgabenverteilung zu überlegen. Bei Titeln wie Minecraft könnten Fans dann entscheiden, wer sich um die Beschaffung von Ressourcen kümmert, wer eine Festung baut und wer einfach die Gegend erkundet.

So bekommen Freunde auch mit, wenn etwas in der Umgebung passiert. Man kann seine Mitstreiter vor Lavafällen oder Gegnern warnen, die plötzlich in der Umgebung (durch eigenes Verschulden) auftauchen. Das war vorher auf der Switch ohne Umwege nicht möglich.

Konsolen wie schon die PlayStation 4 und die Xbox One kamen lange vor der Switch 2 heraus, hatten aber bereits einen Sprachchat. Nintendo hat es bei der Switch dagegen verpasst, so eine essenzielle Funktion rechtzeitig in der Konsole selbst einzubinden. Umso erfreulicher ist es, dass die neue Hybrid-Konsole sie nun hat.

Bildschirm teilen ist längst überfällig

Wie bei den MMORPGs ist es aber auch bei MMOs und Shootern sehr praktisch, den Bildschirm teilen zu können. Von der Möglichkeit, sich schnell Orientierungshilfe zu geben, können alle profitieren.

Dadurch kann in Sekundenschnelle anderen Mitstreiten gezeigt werden, wo man gerade ist oder was man gerade beschreibt. Das ist für mehrere Genres praktisch, sei es für MMORPGs oder Survival-Titel. Je größer die Map ist, desto eher verliert man sich aus den Augen.

Außerdem können Spieler dabei weiterhelfen, wenn man bei einer Aufgabe gesteckt. Bei MMOs wie Palia steht beispielsweise eine Quest nach der anderen auf dem Plan, um im Fortschritt voranzukommen. Hier kann ein weiteres Augenpaar dabei helfen, wenn man einen NPC nicht findet oder einen Gegner sucht, der ein bestimmtes Item fallenlässt.

Für Nintendo Switch gab es bislang nicht die Möglichkeit, anderen mitzuteilen, was gerade das Problem ist. Hier konnte man nur als Alternative den Bildschirm mit dem Smartphone abfotografieren, damit andere die Komplikation verstehen.

Die Joy Cons 2 werden zur Maus für PC-Spieler

Was völlig neu ist: Dank der Maus-Funktion der Joy-Cons 2 werden zudem Shooter für PC-Spieler besonders interessant. Auf dem PC sind es viele Fans nämlich gewohnt, mit der Maus zu zielen. Sobald sie mit Sticks zielen müssen, ist es für viele eine starke Umgewöhnung.

Das wird durch die Maus-Funktion nicht mehr nötig sein. Mit dem Joy-Con 2 lässt sich der Controller wie eine Maus nutzen, wodurch sich bei Shootern wie Warframe leichter zielen lässt. Allerdings wird es trotzdem noch 2 Nachteile geben, an die sich PC-Spieler wohl gewöhnen müssen:

Auf der Couch fehlt oft eine ebene Fläche, auf der die Spieler die Maus navigieren können. Das Hosenbein ist keine Alternative, um in Shootern akkurat zu zielen. Hier könnte höchstens eine mobile Ablage Abhilfe verschaffen.

Sollten PC-Spieler ihre Switch 2 auf einem Tisch aufbauen, ist der Bildschirm um einiges kleiner als ein PC-Monitor. Hier könnte es schwerfallen, bestimmte Details in den Spielen zu erkennen.

Die Switch 2 könnte also die erste Nintendo-Konsole sein, die dank ihrer Funktionen für MMO-Spieler endlich attraktiv wird. Damit ihr wisst, welche Titel vom Sprachchat profitieren, listet euch MeinMMO alle Spiele für Switch 2 auf: Alle Spiele, die für die Switch 2 erscheinen oder ein kostenpflichtiges Upgrade erhalten