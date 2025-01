Nintendo will zum Release der Switch 2 kein Chaos wie bei der PS5 – Fiese Scalper sollen keine Chance haben

Pokémon GO: Eine wichtige Änderung in Raids habt ihr vielleicht verpasst

Was sagt der Analyst? Robin Zhu, Analyst bei Sanford C. Bernstein, sprach im Vorfeld der Ankündigung mit dem englischsprachigen Magazin Bloomberg . Er sagte dem Magazin, dass Nintendo ein Lieferkettennetzwerk vorbereitet hat, das es dem Unternehmen ermöglichen wird, mehr als 20 Millionen Einheiten im ersten Jahr zu verkaufen.

Die Switch 2 wurde endlich vorgestellt . Doch schon jetzt gibt es Bedenken, dass es Lieferschwierigkeiten geben könnte. Einige Spieler denken hier mit Sorge an den Release der PS5: Die Konsole war kaum lieferbar und Scalper rissen die wenigen verfügbaren Exemplare an sich, um sie teuer weiterzuverkaufen.

