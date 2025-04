Wir wissen jetzt, wie ein Spiel der Nintendo Switch 2 schmeckt, auch ohne dran zu lecken

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Insbesondere die Preise der Konsole und der neuen Spiele sind ein heißes Diskussionsthema in der Community. Und das hat einen guten Grund, wie euch MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß in ihrem Beitrag erklärt: Darum ist das Preismodell der Nintendo Switch 2 sogar noch schlimmer, als ihr jetzt denkt

Einige hätten sich angesichts der neuen, roten Farbe der Cartridges auf einen schärferen Geschmack gefreut – so in Richtung Cayennepfeffer. Andere spielen auch auf den erhöhten neuen Preis der Spiele an und meinen, sie müssten auf jeden Fall teurer schmecken, als die der ersten Generation.

In der Community führen diese Aussagen zur allgemeinen Belustigung via Reddit . Viele vermuten aber auch, dass es sich schnell herumsprechen wird und zu einer Art Challenge werden könnte. Die meisten nehmen es aber mit Humor:

Warum schmecken die Spiele schlecht? In einem Interview mit GameSpot erklärte Senior Direktor Takuhiro Dohta, dass die Karten, auf denen sich die Spiele der Nintendo Switch befinden, mit einer Beschichtung überzogen sind, die extrem ekelig schmeckt. Das war schon bei den Vorgänger-Karten so.

