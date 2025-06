Nintendo schenkt einem großen YouTuber die neue Switch 2, doch der kann damit nichts anfangen – Er findet den besten Weg, um sie dennoch zu nutzen

Der YouTuber Scott Wozniak hat von Nintendo die Switch 2 geschenkt bekommen, aber er weiß damit Besseres anzufangen, als sie zu behalten.

Um wen geht es? Nintendo hat dem amerikanischen YouTuber Scott Wozniak, besser bekannt als Scott the Woz, die neue Nintendo Switch 2 inklusive eines Pro-Controllers, der Kamera und Mario Kart World geschenkt.

Wozniak hat auf YouTube rund 2 Millionen Abonnenten. Seine Videos erreichen regelmäßig mehrere Millionen Aufrufe.

In seinen Videos beschäftigt sich Wozniak mit Videospielen, Gaming-Hardware sowie Videospiel-Geschichte und präsentiert diese Themen mit einer ordentlichen Prise Humor.

Die beiden beliebtesten Videos auf dem Kanal behandeln Game-Controller und die Vergangenheit von Nintendo, sie wurden beide jeweils 11 Millionen Mal gesehen.

Scott hat sich in seinen Videos auch mehrfach mit der Nintendo Switch auseinandergesetzt und so lag es auf der Hand, dass das japanische Unternehmen auch eine Version des Nachfolgers zukommen lässt – doch der braucht das Geschenk gar nicht.

Geschenk mit Herz

Wieso kann er mit dem Geschenk nichts anfangen? Wozniak berichtet in einem Post auf X, dass er die Switch 2, die Nintendo ihm geschickt hat, gar nicht benötige. Der YouTuber hatte die Konsole zu dem Zeitpunkt nämlich bereits 3x gekauft.

Was macht er jetzt mit dem Geschenk? Wie Wozniak in dem Post ausführt, hat er die Switch 2, die ihm Nintendo geschickt hat, an das Landesweite Kinderkrankenhaus in Toledo (Ohio, USA) gespendet.

Anschließend habe er gemeinsam mit den Kindern das neue Mario Kart World gespielt. Dazu schreibt er: „HA, nimm das Nintendo!“ Anschließend bedankt er sich jedoch bei dem Unternehmen dafür, den Kindern dieses Erlebnis zu ermöglichen: „Die Kinder waren total begeistert, das System so kurz nach der Veröffentlichung zu bekommen. Vielen Dank für die Gelegenheit!“

Die Wohltat von Wozniak kommt auf dem sozialen Netzwerk gut an. Der Post sammelte innerhalb von 2 Tagen über 114.000 Likes und wurde obendrein tausendfach geteilt. User fragen in den Kommentaren etwa, wie sie ihn duplizieren können, damit es 2 von ihnen gibt. Andere schreiben, sie haben Tränen in den Augen oder sind einfach froh, dass es noch Menschen mit Herz gibt.

