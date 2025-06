Spieler erhalten defekte Nintendo Switch 2, weil der Händler einen Fehler bei der Quittung machte

Die Switch 2 feiert Release-Tag und viele Fans können ihre heißerwartete Konsole endlich in Händen halten. Doch für einige Spieler wurde die Vorfreude schnell getrübt, als sie ihre Pakete auspacken. Denn im Karton befindet sich eine kaputte Konsole und Schuld daran ist der Kassenbon.

Was berichten die enttäuschten Spieler? Auf X häufen sich Postings, in denen Spieler ihrem Ärger Luft machen. Sie haben Konsolen erhalten, die ein beschädigtes Display aufweisen – allesamt mit einem sehr ähnlichen Problem.

Denn auf dem Display befinden sich bei ihren Switch 2 jeweils zwei kleine Löcher, die auch bei eingeschaltetem Bildschirm noch gut zu sehen sind. Diese Löcher finden sich auf dem Karton und der dünnen Plastiktüte, in der sich die Konsole beim Verkauf befindet.

Das ist besonders ärgerlich, da die Switch 2 in vielen Regionen ausverkauft ist und nicht so schnell nachbestellt werden kann. Die Konsolen, von denen solch ein Mangel berichtet wird, stammen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und wurden dort von einem GameStop verkauft.

Was alles im Lieferumfang der Switch 2 enthalten ist, seht ihr in unserem Unboxing-Video:

Display statt nur Beleg getackert

Wie kommen die Löcher in den Bildschirm? Vergleicht man die Postings der verärgerten Spieler, fällt auf, dass diese Löcher genau dort sind, wo GameStop ihre Quittungen direkt an den Originalkarton getackert hatten. Dieser ist scheinbar so dünn, dass die Tackernadeln direkt durch den Karton und die Plastiktüte in das Display gelangen konnten.

Die Fans sind deshalb verständlicherweise aufgebracht und teilen ihr Erlebnis in den sozialen Medien. Zum einen, weil sie den Umgang mit der Konsole durch GameStop als gedankenlos erachten, zum anderen aber auch, weil sie sich wundern, dass eine so teure Konsole so dünn verpackt ist, dass Tackernadeln solchen Schaden anrichten können:

So schreibt @AncientArgonaut via X: „Ich wusste, dass das passieren würde – es war eine seltsame Entscheidung von Nintendo, den Bildschirm mit der Vorderseite ganz oben in der Schachtel zu platzieren und ihn nur durch den dünnen Karton zu schützen.“

„GameStop hat den Kassenbon für die Switch 2 von mir und meinen Freunden an den Karton geheftet. FML“, postet @Oadhan via X, „Echt verrückt, jetzt muss ich 3 Monate auf die Nachlieferung warten.“

Konflick schreibt in seinem mittlerweile gelöschten Reddit-Post: „Es scheint, als ob bei allen dort das Gleiche mit ihren Boxen passiert ist. Über 100 Leute waren heute Abend dort.“

@Oadhan via X.com (Stand 05. Juni 2025, 18:00 Uhr)

Bisher hat sich GameStop zu diesen Vorfällen nicht geäußert, doch es ist wahrscheinlich, dass Betroffene ihre Konsole ersetzt bekommen. Auch wenn aufgrund der hohen Nachfrage unklar ist, ob das zeitnah möglich sein wird.

Seid ihr schon im Besitz der neuen Konsole und seid freudig in das neue Abenteuer gestartet? Vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach Guides zur Einrichtung oder anderen Features? Dann haben wir hier für euch alle unsere Tipps und Tricks zur Nintendo Switch 2 auf einen Blick für euch: Nintendo Switch 2 Guides: Alle Tipps und Tricks in der Übersicht